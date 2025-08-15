Céspedes Peregrina, titular de Migración, sostiene reunión con comisionado de CBP de Estados Unidos

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sostuvo un encuentro este jueves con James Collins, comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en el que se ratificó la colaboración bilateral en materia migratoria y el respeto a la soberanía de ambos países.

La reunión tuvo lugar un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara que un dron estadounidense, operado por la CBP desde Texas, sobrevoló los municipios de Tejupilco y Valle de Bravo, en el Estado de México.

Según la mandataria federal, la operación fue solicitada por el gobierno de México con fines de seguridad, particularmente para vigilar zonas donde operan bandas de extorsionadores. Detalló que el país no dispone de este tipo de aeronaves, por lo que se recurrió al apoyo del gobierno estadounidense, siendo la CBP la encargada de manejar el equipo.

“Ellos lo operan, porque es un avión de ellos, pero es a petición de México, en una cierta zona en donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

El sobrevuelo se registró una semana después de que se informara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden dirigida al Ejército para combatir a cárteles latinoamericanos dedicados al narcotráfico, algunos de los cuales fueron designados en febrero como organizaciones terroristas.

Céspedes Peregrina precisó que en la reunión también participaron Alfonso Zegbe, jefe de la Unidad de Coordinación Intersectorial; Fátima Ríos, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo; y Alberto García, coordinador de Vinculación con el Gobierno de México.

“Reafirmamos la colaboración para atender los retos comunes en materia migratoria, a través del diálogo franco, la cooperación permanente y el respeto a la soberanía de nuestras naciones, como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum”, concluyó el titular del INM.

