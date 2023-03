Ante rezago de dos años sin expedirse, Céspedes anuncia entrega de 11 mil 400 títulos profesionales

El gobernador Salomón Céspedes Peregrina anunció que hará entrega de 11 mil 400 títulos profesionales pendientes de expedición, ante reclamos en redes sociales de egresados que llevan dos años sin recibir esta certificación.

En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario estatal difundió un video en respuesta a los universitarios de diversas instituciones que han reclamado la falta del título para poder laborar.

“Con esto nos ponemos al día en la entrega de documentos, imprescindibles para los profesionales de nuestro estado; muchas felicidades”, externó.

"Con esto nos ponemos al día en la entrega de documentos, imprescindibles para los profesionales de nuestro estado; muchas felicidades", externó.

Precisó que esta medida aplica a todos los centros de educación superior, a excepción de universidades autónomas que llevan su propio proceso de titulación.

En la videograbación de escaso minuto y medio, exhortó a los jóvenes a participar y dar su opinión sobre esta respuesta del gobierno estatal.

“Queremos estar en contacto contigo, comenta este video sobre qué más podemos hacer por ti”, convocó.

Al final, Céspedes Peregrina dijo que el gobierno “es presente” y le interesa hacer equipo con los recién egresados de una profesión para hacer equipo, impulsarlos a cumplir sus sueños y juntos ayudar a Puebla.

Este martes, Daira Gallegos Merino, egresada en 2020 de la Universidad Interamericana de Puebla, público el siguiente texto en su cuenta de redes sociales:

“Desde hace dos años me titulé y la Universidad Interamericana Puebla hasta el momento no me puede entregar mi título, dando como excusa.

El fallecimiento de nuestro Rector y que tenían que esperar a que se definiera el nuevo y tener la firma. Que Secretaria de Educación Pública Sep Puebla tenía un problema con el registro de la cerrará. Que la Secretaria de educación pública que estaba en cambio administrativo, que tenía parado todo el proceso de los trámites de titulación. (Ya había quedado solucionado en Diciembre del 2022) El fallecimiento del Gobernador Miguel Barbosa y que hasta que se definiera quién se quedaría. Que ya en Enero quedaría nuestro título. Hace unas semanas faltaba la firma del Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para que quedara listo. (Mismo que me informaron que ya había firmado) Hoy nos vuelve a decir que es un tema de SEP y que SEP no da respuesta”.

Por lo tanto, la joven poblana exhibió que en el caso de su universidad son dos generaciones esperando el título.

“Y siguen sin darnos una solución, se pagó una mensualidad en tiempo y forma, se pagó un examen de titulación en tiempo y forma, y ellos no pueden responder en tiempo y en forma”, reprochó.

Al final, exigió a las autoridades una pronta solución, debido que a falta de este documento ha perdido varias oportunidades de trabajo.