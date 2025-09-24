Miércoles, septiembre 24, 2025
Cese del director del penal de Tehuacán es por conductas reprobables: SSP

Cese del director del penal de Tehuacán es por conductas reprobables: SSP. Foto ES IMAGEN
Yadira Llaven Anzures

El cese de Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado como director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán se debió a “algunas conductas que no eran las que corresponden”, reveló el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González.

En entrevista, dijo que esta decisión, tomada en conjunto con el presidente municipal, Alejandro Barroso Chávez, sugiere una pérdida de confianza en la administración del edil morenista Pedro Tepole Hernández, ante posibles actos de corrupción y abusos dentro del penal.

​El funcionario explicó que la destitución fue resultado de supervisiones realizadas en el penal. 

“Tuvimos una reunión con el alcalde y convinimos que era conveniente cambiar al director del Cereso por algunas cuestiones que nosotros encontramos en nuestra supervisión”, afirmó. 

Al ser cuestionado sobre las razones específicas, se limitó a decir que “había algunas conductas ahí que no eran las que corresponden”.

​Sánchez González detalló que las supervisiones en los ceresos municipales son una práctica constante, en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar) y la Guardia Nacional

“Donde tenemos algún señalamiento, algún indicio, pues a nosotros nos corresponde hacer la supervisión”, indicó.

​El funcionario estatal informó que ya se ha propuesto a un reemplazo, un civil con experiencia en el ámbito, cuya designación se analizará el próximo viernes en conjunto con el alcalde de Tehuacán.

“Propusimos una persona, en conjunto con el presidente lo vamos a analizar el día viernes y ya para elegir quién va a ser el candidato y quién se va a quedar a cargo”, precisó, descartando que el nuevo director vaya a tener un perfil militar.

​La salida de De la Fuente Vázquez Mellado se produce en un contexto de señalamientos sobre presuntas irregularidades y falta de control en el penal de Tehuacán, lo que ha puesto en entredicho la gestión de la seguridad en el municipio.

