Sábado, septiembre 13, 2025
Otro marino asume el control de la Seguridad en Amozoc, tras atentado contra el titular

Yadira Llaven Anzures

El primer maestre de Infantería de Marina, César Rodríguez Moreno, quedó este sábado al frente de manera provisional de la Secretaría de Seguridad de Amozoc, mientras su antecesor José Luis Corrales Serrano se recupera tras agresión armada.

El nombramiento fue confirmado por el titular de Seguridad estatal, Francisco Sánchez González.

El marino ha tomado posesión de su cargo en el municipio de Amozoc, en sustitución de un teniente que resultó gravemente herido en días recientes. Expuso que el nuevo mando se integró de inmediato a las labores operativas.

“Precisamente hoy va a tomar posesión el compañero, que también es de la Marina, que va a sustituir al teniente que se encuentra lesionado”, declaró.

En entrevista, afirmó que se le ha entregado una “prospectiva” detallada de la situación de seguridad en el municipio, el cual es considerado de “interés especial” por las autoridades debido a los últimos incidentes.

En cuanto al exdirector lesionado, informó que su estado de salud ha evolucionado favorablemente.

“Ayer el diagnóstico que nos dieron, ya sus signos vitales están mejor, su temperatura, su sincronización, ya están al 100. También su presión arterial ya está mejor. Del cuadro grave, muy grave que tenía el jueves, ya pasó a estar estable, entonces, nada más le estamos dando seguimiento y va evolucionando favorablemente”, destacó.

—¿Sigue en terapia intensiva? —Sí, todavía sí, porque debe tener una vigilancia todo el tiempo, pero en cuanto él vaya evolucionando, ya pasará a otra situación.

Se desplegó seguridad en los 217 municipios

A pesar del reforzamiento, no se anticipan mayores complicaciones, afirmó, a propósito de las Fiestas Patrias.

El funcionario aseguró que se han tomado las previsiones necesarias y se mantiene un despliegue de seguridad general en los 217 municipios del estado, en coordinación con la Policía Estatal y las direcciones de Seguridad Pública municipales.

“Tenemos una coordinación con el maestro Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación, con todos los municipios. Hasta el momento, no tenemos ningún requerimiento especial de seguridad”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que hay municipios que requieren mayor atención por parte del gobierno del estado.

Por lo tanto, refirió que, cuando haya una situación especial como la que sucedió en Amozoc, obviamente habrá reforzamiento y mayor presencia de la Secretaría de Seguridad Pública.

Agradece Sheinbaum colaboración de Paraguay en captura de Hernán Bermúdez

La Jornada -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán Bermúdez, ex secretario de...
Cae en Paraguay ex jefe de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco

La Jornada -
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Paraguay y ya fue trasladado...

00:02:06

CDH entrará a revisar la Normal de Teteles, acuerdan estudiantes y gobierno estatal

Yadira Llaven Anzures -
Tras una reunión nocturna con normalistas de la Escuela Normal Rural "Carmen Serdán" de Teteles, el Gobierno de Puebla acordó la madrugada de este...
00:01:20

Sigue la búsqueda de Monserrat, a nueve días de su desaparición en el río de la Sierra Negra: Samuel Pala

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. La búsqueda de la niña Monserrat Gutiérrez Dorantes quien fue llevada por el río en la Sierra Negra sigue por parte de la...
00:01:06

Simitrio y la “28 de Octubre”, responsables de destrozos, quema de unidades y secuestro, acusa Armenta

Yadira Llaven Anzures -
“Señor Simitrio no es ocultándose en el narcomenudeo, cobrando derecho de piso y quemando unidades como se construye la paz; en Puebla hay autoridad...

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

