Otro marino asume el control de la Seguridad en Amozoc, tras atentado contra el titular

El primer maestre de Infantería de Marina, César Rodríguez Moreno, quedó este sábado al frente de manera provisional de la Secretaría de Seguridad de Amozoc, mientras su antecesor José Luis Corrales Serrano se recupera tras agresión armada.

El nombramiento fue confirmado por el titular de Seguridad estatal, Francisco Sánchez González.

El marino ha tomado posesión de su cargo en el municipio de Amozoc, en sustitución de un teniente que resultó gravemente herido en días recientes. Expuso que el nuevo mando se integró de inmediato a las labores operativas.

“Precisamente hoy va a tomar posesión el compañero, que también es de la Marina, que va a sustituir al teniente que se encuentra lesionado”, declaró.

En entrevista, afirmó que se le ha entregado una “prospectiva” detallada de la situación de seguridad en el municipio, el cual es considerado de “interés especial” por las autoridades debido a los últimos incidentes.

En cuanto al exdirector lesionado, informó que su estado de salud ha evolucionado favorablemente.

“Ayer el diagnóstico que nos dieron, ya sus signos vitales están mejor, su temperatura, su sincronización, ya están al 100. También su presión arterial ya está mejor. Del cuadro grave, muy grave que tenía el jueves, ya pasó a estar estable, entonces, nada más le estamos dando seguimiento y va evolucionando favorablemente”, destacó.

—¿Sigue en terapia intensiva? —Sí, todavía sí, porque debe tener una vigilancia todo el tiempo, pero en cuanto él vaya evolucionando, ya pasará a otra situación.

También puedes leer: Recuperan 18 mil litros de gas LP robado en Tehuacán; hay dos detenidos.

Se desplegó seguridad en los 217 municipios

A pesar del reforzamiento, no se anticipan mayores complicaciones, afirmó, a propósito de las Fiestas Patrias.

El funcionario aseguró que se han tomado las previsiones necesarias y se mantiene un despliegue de seguridad general en los 217 municipios del estado, en coordinación con la Policía Estatal y las direcciones de Seguridad Pública municipales.

“Tenemos una coordinación con el maestro Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación, con todos los municipios. Hasta el momento, no tenemos ningún requerimiento especial de seguridad”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que hay municipios que requieren mayor atención por parte del gobierno del estado.

Por lo tanto, refirió que, cuando haya una situación especial como la que sucedió en Amozoc, obviamente habrá reforzamiento y mayor presencia de la Secretaría de Seguridad Pública.

Te puede interesar: En Puebla se ejecutarán los proyectos más importantes del país en tecnología e innovación: Sheinbaum.