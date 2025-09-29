Nuevo director del penal de Tehuacán enfrenta corrupción, rezago financiero y hacinamiento

Lunes, septiembre 29, 2025
César Camacho asume dirección del penal de Tehuacán que enfrenta hacinamiento, corrupción y rezago financiero.
Tehuacán.— Con la llegada de César Augusto Camacho Torres como nuevo director del Centro Penitenciario de Reinserción Social en Tehuacán (Cepere), el gobierno del estado ha tomado bajo su responsabilidad la operatividad de ese reclusorio donde se enfrentan problemas de hacinamiento, corrupción y rezago financiero.

Por el momento se sabe que no habrá más cambios de personal luego de que el nuevo responsable hizo un análisis y se entrevistó con cada uno de los empleados para establecer las normas de trabajo.

Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado inició la entrega de la dirección a su cargo luego de que, de forma conjunta, el ayuntamiento que preside Alejandro Barroso y la Secretaría de Seguridad Pública del estado decidieron su baja tras detectar diversas irregularidades en su administración.

La secretaría no dio a conocer si el nuevo director cuenta con experiencia en el servicio público, solo resaltó sus conocimientos como abogado amparista, constitucionalista y especializado en derechos humanos y ejecución de penas.

Llega a un penal que solo alberga a varones, desde hace más de una década tiene sobrepoblación y registra en su historial al menos la fuga de un reo en años recientes, así como quejas de presos sobre acciones de favoritismo hacia algunos reclusos y actos de corrupción.

Su capacidad es para 544 personas, en este momento tiene 608, lo cual equivale a más de 11 por ciento de sobrepoblación, pero ha habido años en que llegó a contar con más de 700 reclusos.

Debido a su ubicación, que ya fue absorbida por la mancha urbana, en su momento el exgobernador Miguel Barbosa Huerta planteó reubicarlo en otra zona, pero el proyecto ya no se concretó, quedando pendiente y sin que a la fecha se retome.

Asimismo, enfrenta problemas financieros debido a que depende de la aportación económica de 18 municipios de la región que deben cubrir su aportación de manera mensual; sin embargo, la mayoría se retrasa en esa materia. En este año no se ha informado sobre el estado de los adeudos.

Destaca Sheinbaum programa “Barrer las Armas” que se instrumentará en EU; es un cambio radical en acuerdo bilateral

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del programa "Barrer las Armas", que se instrumentará en Estados Unidos para contener el...
CSP anuncia plan para blindar variedades nativas de maíz; adelanta banco de germoplasma

Ciudad de México. La reciente reforma constitucional para prohibir la siembra en México de maíz transgénico evita que las variedades nativas estén en riesgo,...

