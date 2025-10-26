Certificaciones, principal desafío para que Puebla diversifique mercados externos

La diversificación comercial de Puebla enfrenta su principal obstáculo en el cumplimiento de certificaciones y normas internacionales exigidas por los principales mercados fuera de América del Norte. Luego de que las exportaciones estatales **cayeron 18.8 por ciento en el primer semestre de 2025** —al sumar **7 mil 407.2 millones de dólares, contra los más de **9 mil 124.8 millones** del año anterior, según el Inegi— la urgencia de abrir nuevos destinos fue subrayada por el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Región Sur, Antar Mendoza Ibarrola.

El dirigente explicó que la persistente dependencia de Puebla y México respecto a Estados Unidos, que absorbe 85 por ciento de las colocaciones nacionales, es un factor de vulnerabilidad ante los cambios de política arancelaria. Mendoza sostuvo que, si bien México mantiene ventajas relativas, la región debe enfocarse en construir alianzas y cumplir las reglas internacionales para competir en Europa, Asia y Medio Oriente.

Empresarios poblanos que participaron recientemente en la Feria Anuga en Alemania comprobaron la complejidad de insertarse en otros mercados, donde se requiere que sus productos cuenten con hasta 15 certificaciones distintas, desde normas sanitarias hasta sellos de comercio justo, pasando por acreditaciones kosher y Halal. “El reto no es solo producir calidad, sino poder demostrarla y certificarla conforme a estándares internacionales muy estrictos”, señaló Mendoza.

Actualmente, la mayor parte de las exportaciones poblanas corresponden a la industria automotriz y, en menor medida, a alimentos procesados y productos del sector metalmecánico. Sin embargo, los empresarios e instituciones como el Comce han iniciado acuerdos con compañías de España, Países Bajos, Bélgica y Alemania para diversificar mercados y reducir riesgos.

La caída exportadora es atribuida al impacto de los aranceles estadounidenses sobre el acero y otros insumos, que han afectado especialmente a la manufactura local. Mendoza apuntó que los empresarios de Puebla ya trabajan con las secretarías estatal y federal de Economía para preparar a las empresas ante estas exigencias.

Aunque existen casos exitosos, como el de las salsas artesanales poblanas que llegaron a Alemania, la baja penetración en otros mercados evidencia lo mucho que falta por recorrer. Mendoza afirmó que el Comce ofrece apoyo para que pequeñas y medianas empresas accedan a programas de certificación internacional, así como acompañamiento en ferias y misiones comerciales.

De cara a 2026, Puebla prevé continuar su apertura hacia Europa y Asia y fortalecer la cooperación con las cámaras de comercio del País Vasco. Mendoza concluyó que “superar la barrera de las certificaciones será fundamental para que Puebla asegure un lugar en la competencia mundial”, y que la diversificación no solo implica buscar nuevos compradores sino adaptarse a un entorno normativo cada vez más exigente.