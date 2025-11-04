Martes, noviembre 4, 2025
NoticiasPolítica

Rectifican reforma que permitía a Universidad de Ciencias Policiales certificar a agentes de seguridad privada

El Congreso del estado de Puebla revirtió las atribuciones a la Universidad de Ciencias Policiales para certificar personal de seguridad privada.
El Congreso del estado de Puebla revirtió las atribuciones a la Universidad de Ciencias Policiales para certificar personal de seguridad privada. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

El Congreso del estado dio marcha atrás a la reforma a la Ley de Seguridad Privada del estado de Puebla que establecía que el personal de empresas de seguridad privada podía acreditar evaluaciones de control de confianza en la Universidad de Ciencias Policiales. Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública determinaron que la institución educativa, creada durante la actual administración estatal, carece de facultades para certificar agentes de seguridad privada como lo establece su decreto de creación. 

El pasado 15 de octubre el pleno del Congreso aprobó una reforma inicial, propuesta el Ejecutivo estatal, en la que se establecía que “el personal operativo de las empresas de Seguridad Privada podía realizar evaluaciones de control de confianza, las cuales se realizarán en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública o en la Universidad”.

El pasado 3 de noviembre, al detectarse el error en las facultades de la universidad, la Comisión presentó una nueva iniciativa que eliminó la posibilidad de certificar en dicha institución.

La legislación estatal regresó a su redacción anterior, vigente hasta hace tres semanas, en la cual se determina que el único órgano autorizado para certificar personal de seguridad privada es el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado. El ajuste legislativo responde al principio de legalidad y busca garantizar que las certificaciones se lleven a cabo exclusivamente por entidades competentes en la materia.

