Cerro Catedral del Iztaccíhuatl

El viaje no termina jamás. Sólo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración. El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje.

José Saramago

El viaje de esta semana nos ha traído nuevamente al Parque Nacional Izta-Popo, es el tercer domingo de enero, del año y de hacer montaña. Desde que comenzamos el año hemos tomado cada domingo con el gusto verdaderamente consagrado de estar en la montaña. Ver de cerca estos titanes que se yerguen entre Puebla y el Estado de México y darnos el disfrute del aire, de los cielos azules y de una luna blanca en el horizonte. Avanzamos desde Paso de Cortés y llegamos hasta La Joya. Nuestra incursión de hoy apunta al Cerro Catedral, una formación rocosa que se alcanza tomando una desviación de la ruta de los portillos a la altura del Paso del Jabonero.

Se trata de una ruta poco frecuente, además de que tiene una elevada dificultad técnica. A vistas se antoja que la caminata va a ser extenuante, prácticamente vamos a abrir la ruta, no hay sendero y vamos a guiarnos más por la intuición que por la cartografía. Sólo el inicio de nuestra ruta está definido por la Ruta de Portillos; lo demás es especulación, experiencia, azar y persistencia.

Nos formamos para emprender el primer segmento de la caminata, vamos de La Joya al Primer Portillo, adelante Paty, inmediatamente después Jorge, le siguen Paco y Federico, se apuntan Alma, Fer y Pepe y W. El comienzo de la caminata desde la joya siempre es complicado, en menos de un kilómetro ya llevas 300 metros de elevación, además ya rebasas los 4,000 msnm. Lo que quiere decir que te cuesta más trabajo respirar. Hay menos oxígeno, así que tratas de adaptarte, regulas tu respiración, tu paso y sobre todo tus ímpetus.

Avanzamos a paso constante entre los portillos, hacemos alguna parada para hidratarnos, acomodarnos o comer algo dulce. Descansamos la marcha sólo para comenzar de nuevo. Así, poquito a poco cruzamos los tres portillos. Ya se vislumbra el punto de desvío, hay un corte a la altura del Paso del Jabonero, a partir de ahí el camino es todo y nada. Y avanzamos, no hay que dejar que la duda crezca, cuanto antes mejor, un paso, dos pasos y ya estás andando sobre una ladera empinadísima, a tu izquierda altísimos muros de roca, a tu derecha el vacío.

Caminamos en silencio, atentos a cualquier cambio, a cualquier sonido. Pueden caernos rocas, podemos resbalar hacia la pendiente. Esta caminata es un voto de silencio, todos concentrados, nadie dice nada innecesario. En lugares donde existe un pequeño descanso hacemos parada, discutimos la ruta, actualizamos los riesgos y las recomendaciones y calibramos las baterías restantes de cada pierna. Hay que seguir, estamos expuestos por todos los flancos.

Especialmente esta parte del recorrido es absolutamente prístina; debido a que ni siquiera es una ruta regular, el paisaje luce inveterado, como si la roca se arraigara con la roca misma, como fragmentos de la montaña que se sostienen a sí mismos para no desprenderse de una Diosa. El camino es una acuarela que cambia con la luz, con la neblina, con las sombras del cerro sobre nosotros. El clima es de otro tiempo, de una época ahistórica y espacial. Sentía que el aire era el mismo que cuando se creó el mundo.

Frente a nosotros, casi luciendo al alcance de la mano, el Cerro Catedral. Sólo se interpone la constante y harto pedregosa pendiente. Trazamos en la mente nuestro camino, imprimimos una vereda imaginaria debajo de nuestros pasos, ahondamos roca, arena y mineral. Los montañistas parece que tienen el carácter siempre sereno, que se adaptan rápidamente a los cambios, que lidian frecuentemente con la incertidumbre y que deben, casi de forma natural, ser resilientes. Pero aferrados a la pendiente, no decimos nada, estamos alertas, nadie grita, cualquier sonido es la única señal, de que habrá que esquivar la roca sí o sí, tratamos de mantener la calma, estudiar el terreno del siguiente paso, calibrar todas las variables posibles entre la composición del suelo y la fricción de nuestras botas, hasta nuestra capacidad de auto-detenernos en caso de una caída.

Aun así, es absolutamente emocionante, se siente correr la tierra de la montaña sobre el cuerpo, como si fuésemos también de roca, nuestra piel no es carne sino mineral. Se trata de un estado pleno, todos los sentidos están en absoluta concentración, la mente se enfoca, sientes la realidad en manos de la realidad. Sientes las yemas de tus dedos sobre los mangos de tus bastones o las manos al piolet. Sientes cada parte de la piel de tus pies entrando en contacto con el suelo a través de las botas, sientes el aire entrando profundo a través de tus pulmones ¿está subiendo o bajando la temperatura? ¿cuál es la relación de todo ello con el mayor de todos los riesgos -una caída de rocas-? Miras al frente, te apegas a esa línea imaginaria que vienes ya hace tiempo surcando en la montaña ¿cielos azules o grises? ¿neblina o tormenta? ¿qué hora es? Y si tuviera que regresar ¿cuánto sería el mayor tiempo que me tomaría? ¡tantas variables! Pese a todo ello y más, haces todas esas operaciones. Vas a dar ese otro paso, vas a estar vivo con cada uno de tus pasos. El Catedral nos está mostrando cómo se siente estar verdaderamente vivos.

El tiempo corre muy despacio, como en cámara lenta, cada paso es estudiado, recuerdo la imagen de estos acarreaderos a la distancia, se ven tremendamente verticales ¿cómo es que hemos conseguido llegar hasta aquí? decidimos avanzar. Porque, aunque tengas miedo y duda, vas a decidir avanzar. Porque no es tan sencillo como dar media vuelta y regresar. Tenemos un propósito, hay que llegar al Catedral. Porque como antes he dicho ¿cuánta plenitud hay en poner toda la vida en un simple paso? De repente una corriente de viento levanta una polvareda, tenemos el sol encima, así que de pronto todo a nuestro alrededor no trasciende metro y medio de distancia y nos sumerge en una nube café-parduzca.

Encima de nosotros vuelan dos cuervos, alternan giros sobre la ladera del Iztaccíhuatl, hasta parece que sobrevuelan nuestros pasos, la montaña vigila, es un templo silencioso que percibe cada una de nuestras voces. Estamos entrando a La Catedral. Arriba hacia el poniente la montaña se interna en la neblina y la neblina baja hacia nosotros. Al norte, la fachada en dirección nororiental, altísimos muros esculpidos directamente sobre esta genuina roca. Al sur el Popocatépetl echando su cigarrito. Y al oriente la pendiente, rocas enormes que parecen -evidentemente- haber rodado a través de donde estamos cruzando. Avanzamos con miedo, del tamaño del miedo el valor, hay que transitar.

La travesía transcurre entre puntos de vista y estrategias para llegar al Catedral, para estar menos expuestos, para echarnos un ojo mutuo y ver si nos encontramos todos bien. En diferentes puntos la ruta se vuelve más compleja, caminamos sobre arena suave que te deja enterrar la bota. Y también de esas piedras en donde apenas cabe tu pie y al colocar tu peso notas que pendula. Y esa gravita sobre un lecho durísimo, donde apenas cambiar el centro de gravedad resbalas con las piedrecitas. Pasos simples y peligrosos donde al caer no puedes volver a ponerte en pie ¡qué ruta!

Hay también un tipo de terreno muy particular, mezcla entre muchísima arena y piedras de considerable tamaño, donde al alterar la arena con nuestros pasos, formamos pequeños aludes que influyen en la estabilidad de las rocas más grandes, generando por decirlo así, una reacción en cadena donde puede ocurrir un cambio dramático en las condiciones del suelo que pisamos. Este tipo de terreno me resulta el más peligroso de todos.

Llegamos al Catedral. Tocamos el atrio. Escauteamos la travesía para la ruta de la circunvalación, tomamos un descanso y apresuramos el regreso. Toda nuestra trayectoria está expuesta, tanto en la ida como en el desande del camino la posibilidad de accidente es alta. Por pura intuición podríamos decir que la probabilidad ya nos juega en contra. Mientras comenzamos a bajar vemos rodar varias piedras. Incluso una roca enorme rodó a gran velocidad, alternando entre impactar el suelo con estruendo, rebotar y tomar vuelo, hasta saltar por el aire como si no pesara. Todo esto a gran velocidad. Ver tan cerca como esa roca quebrantaba nuestra escasa seguridad nos devolvió a nuestra real vulnerabilidad.

Hay que seguir andando, no pocos resbalamos, justo como al comienzo; como todo el tiempo, las manos en los bastones o el piolet. Extendemos la travesía sobre ese valle para hacer algo de distancia entre los muros de rocas y nuestro cruce. Después de un rato remontamos la ruta a la altura del Tercer Portillo, de inmediato sentimos algo de alivio, no hemos terminado, pero al menos ya estamos en el sendero principal.

Regresa el sonido a nuestro avance, hay charla, bromas y rumoreo, apretamos el paso, subimos el volumen. Ya encaminados de regreso a La Joya comienza a invadirnos la emoción. Ha sido una ruta compleja, llena de símbolos respecto a la montaña, la vida y en general del mundo. La actitud frente al peligro, la estrategia, la organización y la participación de todos, no estamos encordados, pero somos cordada.

La montaña, sus muros de roca y sus habitantes, hoy todos han mirado hacia nosotros. Los ojos de la montaña nos han acompañado, pertenecemos a la montaña, estamos en presencia de una diosa. Los sonidos, que en la montaña pueden ser todos o ninguno, por ejemplo, un favorito, el silencio. En la montaña ¿Cómo se escucha el silencio? Como silbido de viento, como canto de aves, como árboles que manotean, como unos caminantes que jadean, como un gigante que mira, como rocas que vuelan, rebotan y saltan. Como si se viera, así como miras hacia la inmensidad, como cuando miras a la distancia, y a la vez en aquella inmensidad y ante tal distancia, pudieras mirar el silencio, como si te invadiera, como si se tratara de un lugar secreto en la montaña, un lugar llamado silencio.

Hacia las 18:00 hrs. arribamos a La Joya. Estamos exhaustos, bajamos las mochilas que se sienten como kilos de hierro. Yo pienso exactamente que nos hace juego esa canción que se llama: Jodida pero contenta. Nos acomodamos, trepamos a los autos y salimos del Parque Nacional. De regreso pensamos en todo lo que paso en el día, lo hacemos al ritmo de una playlist de Pepe. ¡Qué día! ¡Gracias Iztaccíhuatl! ¡Gracias!

