Cero impunidad para casos de feminicidio: Sheinbaum

Al referirse a la sentencia de 17 años de prisión al influencer Rodolfo el Fofo Márquez, acusado por tentativa de feminicidio, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que en los casos de feminicidios debe haber cero impunidad. No puede haber encubrimiento a casos donde se asesina a una mujer por el solo hecho de ser mujer.

La mandataria se refirió en general a los feminicidios sin abundar específicamente a Márquez, quien golpeó a una mujer lo cual se clasificó como tentativa de feminicidio. “Cuando fui Jefa de gobierno me tocó un debate con el fiscal del Morelos en donde desde la fiscalía de la Ciudad de México se denunció a la fiscalía de Morelos porque se estaba encubriendo un feminicidio, porque cuando se encuentra el cuerpo de una mujer que fallece de muerte violenta, acostumbraban las fiscalías a decir que era suicidio”.

Sheinbaum dijo que hay muchos casos así, no se hacía la investigación, por eso el objetivo de las reformas constitucionales y las reformas para protección de mujeres, que ahora tenemos derechos a una vida libre de violencia, que deben asumir las fiscalías, el Poder Judicial y a centros de apoyo a mujeres.

Por otro lado, se refirió a la manifestación de protesta que tuvo la saxofonista María Elena Ríos -víctima de un ataque con ácido – que realizó durante un evento que Sheinbaum encabezó en Oaxaca: “Su agresor está detenido, eso es importante. La Secretaría de la Mujer está en comunicación con ella”. Fue lo que le dije. Que se manifieste públicamente, está bien porque hay libertad de expresión, pero es importante que está en contacto con la Secretaría de la mujer.

-Ella dijo que se rendía.

-No voy a comentar sobre ello; su agresor está detenido. No sé si esté hospitalizado o no, cuando una persona, por más que sea un agresor- está enferma tiene que ser trasladarlo al hospital, es una obligación de instituciones penitenciarias.