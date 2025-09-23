Autoridades estatales relevarán al director del Cereso de Tehuacán por anomalías

El gobierno del estado asumirá la operatividad del Centro de Reinserción Social de Tehuacán (Cereso) y se dará de baja al actual director Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado, confirmó el presidente municipal Alejandro Barroso Chávez, al indicar que es ya un acuerdo con autoridades estatales que se hará efectivo a más tardar la próxima semana.

Esto se acordó tras el reciente operativo en el penal donde se decomisaron pantallas, refrigeradores y dinero en efectivo luego de que trascendieron supuestos actos de corrupción como la renta de las pantallas a los internos y la presunta venta de bebidas alcohólicas

La remoción del director, quien fue nombrado por Alejandro Barroso, es inminente; también se realizará el cambio de parte del personal a fin de reestablecer el orden que se ha perdido en la actual administración.

Barroso Chávez indicó que el tema ya se platicó con la Secretaría de Seguridad Pública del estado y se llegó a ese acuerdo con el fin de que mejore la situación en el penal donde los últimos operativos de revisión evidenciaron situaciones irregulares.

“Encontraron cosas que no fueron adecuadas” dijo el alcalde al referirse a la última revisión aplicada en el penal donde se hizo el decomiso de dos refrigeradores, 15 pantallas de diferentes pulgadas, teléfonos celulares, equipos para cargar dispositivos digitales, más de 30 mil pesos, así como armas punzocortantes.

Otra revisión previa se aplicó en julio y también en esa se detectaron cinco pantallas mismas que fueron retiradas, por lo que llamó la atención el hecho de que en la más reciente intervención ya hubiera 15.

Tras el reciente decomiso, surgieron señalamientos de presuntas acciones irregulares de parte del director como la renta de esas pantallas para los internos, así como el permiso para vender bebidas embriagantes.

Si bien el funcionario negó haber incurrido en esas acciones ilícitas, el alcalde no pudo sostenerlo en el cargo y además accedió a entregar al estado toda la operatividad del reclusorio que alberga a más de 600 presos.