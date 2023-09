Desde los Centros de Salud de Puebla se impulsará protocolo para mujeres que desean abortar: Segob

El Gobierno de Puebla anunció que impulsará un protocolo en los Centros de Salud del estado para atender a las mujeres que tengan la intención de abortar por las causales establecidas en la Ley, a fin de que se estructure de manera adecuada, no se complique en la práctica ni se ponga en riesgo la vida.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Javier Aquino Limón, a propósito de la Acción Global por la Despenalización del Aborto y la primera reunión de trabajo que sostuvo con activistas que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos en Puebla.

A raíz del resolutivo federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para recibir atención médica, en caso de que soliciten el aborto, dijo que están tratando de reestructurar los criterios para que desde las clínicas estatales las mujeres puedan recibir el servicio.

“Es una cuestión que nos debe ayudar como sociedad a evolucionar”, declaró.

En entrevista, el funcionario estatal admitió que en los Centros de Salud del estado no hay condiciones para que las mujeres asistan para realizarse la interrupción legal del embarazo, pues carecen de los requerimientos.

Por lo tanto, dijo que desde el gobierno del estado se establecerá este criterio para que el proceso sea más ágil y practico, desde las diferentes instituciones públicas, siempre y cuando sea por las causas establecidas en la Ley.

El Código Penal del Estado de Puebla permite el aborto cuando el embarazo es resultado de una violación, pone en peligro la vida de la mujer y por producto de una imprudencia.

Javier Aquino reconoció que, con la resolución de la corte que despenaliza el aborto a nivel federal, “muchos estados ya lo aplican de manera regular”; sin embargo, dijo que” en Puebla no hay esa condición por eso el acercamiento con los colectivos”.

El titular de la Segob rechazó que con este protocolo que impulsa la administración estatal se perfile la despenalización del aborto en Puebla, al referir que es un tema de competencia estrictamente al Congreso local.

Explicó que se trata de dos posturas: el primero es el que debe asumir el Poder Legislativo para despenalizar el aborto, y el segundo agregó tiene que ver con la atención médica adecuada, para las mujeres que lo soliciten.

“Lo que vamos a establecer es el criterio para que sea de manera más ágil y práctica, me comentaron que han tenido muchas complicaciones porque no en todos los centros hospitalarios tienen esta atención, cosa que es de valoración porque si no hay un médico adecuado ponen en riesgo la vida de las personas”, declaró.

En ese sentido, recalcó que el gobierno de Puebla garantizará el ejercicio pleno de los derechos, a través de dicho protocolo.

Previo a las protestas anunciadas para este día, informó que este jueves se reunió con colectivos feministas de Puebla para dialogar el tema de la despenalización del aborto, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que legaliza la interrupción del embarazo en todo el país.

Al respecto, comentó que el compromiso por parte del Gobierno del Estado fue impulsar el protocolo para que por causa de fuerza mayor se les brinde la atención médica adecuada.

Hay que destacar que en el Congreso local se han presentado al menos cuatro iniciativas para promover la despenalización del aborto en Puebla en la LX y LXI Legislatura, no obstante, ninguna ha prosperado.

Esto ocurre a pesar de que en el Poder Legislativo de Puebla la mayoría de los diputados son de izquierda, como resultado de la alianza entre los partidos Morena- PT y PVEM, que enarbolan la igualdad de derechos y los gobiernos progresistas.