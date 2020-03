Centros comerciales registran ligero descenso en afluencia debido a restricciones para evitar propagación del Covid-19

En plazas comerciales de esta entidad federativa la baja en afluencia es ligera, sostuvo Andrés de la Luz Espinoza, director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), quien dijo que todavía no la tienen medida en términos porcentuales.

En entrevista, comentó que aún no se ha reunido con todos los agremiados para hacer un análisis del impacto generado por la pandemia del Covid-19, pero de manera personal algunos le han referido que este no ha sido mayor.

“No me reportan una baja considerable. Espero que en estos días me estén informando, por el momento te puedo decir no tenemos todavía esa situación (grave), esperemos a que los días pasen y esperar las recomendaciones que el gobernador nos indique para ver cómo vamos a trabajar en los próximos días”.

Comentó que lo que sí se ha hecho es pedir a todos los socios reforzar en los centros las medidas de higiene para prevenir el riesgo de contagio, tanto de clientes como empleados.

La Jornada de Oriente dio a conocer el pasado domingo que en algunas plazas, como Explanada, no contaban con medidas de sanidad en los accesos, a diferencia de algunas otras que al menos colocaron gel antibacterial en las entradas para que los clientes lo utilizaran.

Dijo que este no se proporcionó porque en algunos casos se les agotó y no había en las tiendas.

Asimismo, se les sugirió tener jabón suficiente en los baños, ya que el lavado de manos es prioritario para evitar la propagación del coronavirus.

De igual forma, se les ha pedido que hagan un monitoreo del personal, para detectar a los trabajadores que muestren síntomas de infección respiratoria.

“La recomendación es también que la gente, si se siente mal, si se presenta algún problema de salud, no salga, se resguarde en casa, y seguir las indicaciones y los protocolos que marca Protección Civil”.

Andrés de la Luz no se quiso hablar sobre las medidas que tomarán en caso de que se determine bajar las cortinas en todos los establecimientos comerciales.

Indicó que será hasta que eso ocurra cuando fije una postura, ya que por el momento es mejor evitar las especulaciones.