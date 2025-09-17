Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasEstado

Abre Centro de Salud Mental para Niñas y Niños en Puebla; atenderá a 70 menores por día

La presidenta del DIF Estatal, Cecilia Arellano
La presidenta del DIF Estatal, Cecilia Arellano. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

Ante el incremento de casos de suicidio en niñas y niños en el estado, el gobierno de Puebla inaugurará este jueves 18 de septiembre el Centro Poblano de Salud Mental Integral (Ceposami), que atenderá a 70 personas por día.

El nuevo centro, que abrirá sus puertas en Casa Puebla, antigua residencia del gobernador en turno, es una iniciativa del gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta del DIF estatal, Cecilia Arellano.

Con una inversión de 44 millones de pesos, el Ceposami ofrecerá servicios gratuitos de atención clínica y terapéutica. Sus instalaciones de primer nivel fueron diseñadas para responder a las necesidades emocionales de los pacientes.

La presidenta del DIF Estatal, Cecilia Arellano, informó que el Ceposami es un compromiso que hizo durante su toma de protesta, debido a que la pandemia de covid-19 dejó afectaciones a la salud mental y por eso se dio prioridad a este inmueble para atender a las personas que lo necesitan.

Expuso que durante el proceso de campaña electoral muchas personas se acercaron para manifestar su preocupación sobre el estado de salud mental de sus familiares, derivado de la epidemia, por ello expresó que los servicios que se brindarán serán gratuitos.

El director del centro, Juan Carlos Valdez Zayas, detalló que el equipo estará compuesto por 63 especialistas que atenderán a 70 pacientes diariamente. El centro estará abierto 24 horas, los siete días de la semana, para menores de edad.

El modelo de atención del Ceposami es único en el país y ha sido reconocido por el DIF Nacional. Entre sus instalaciones se incluyen consultorios para atención externa, salas de terapia grupal, áreas de crisis y observación intensiva con 28 camas, así como equinoterapia y canoterapia.

Además, cuenta con un auditorio con capacidad para 100 personas y talleres, comedor y biblioteca. El Ceposami atenderá a personas canalizadas por instituciones de salud pública, el DIF Estatal, escuelas o sus propios padres.

El enfoque principal será en trastornos psicoafectivos, buscando un modelo de atención integral y sistémico.

Temas

Más noticias

Internacional

En Chicago, latinos temen incluso ir a la iglesia por las redadas migratorias

La Jornada -
Chicago. Francisco Arriaga ofrece una cena semanal en el sótano de una iglesia de Chicago, pero últimamente no pone muchas mesas porque los fieles...
Internacional

Nueva demanda detalla abusos en centro de detención de migrantes en Texas

La Jornada -
McAllen. Nuevas revelaciones sobre las condiciones al interior de un centro de detención para familias migrantes en Texas han avivado las preocupaciones continuas de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Inicia construcción de barda perimetral en la Central de Abasto; invertirán 10 millones de pesos

Patricia Méndez -
El ayuntamiento de Puebla arrancó la construcción de una barda perimetral en la Central de Abasto, obra con un presupuesto de 10 millones de...

STyC alerta a la población sobre fraudes en ofertas de empleo en Tlaxcala

Dania Corona Muñoz -
La Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC) alertó a la población sobre la presencia de ofertas fraudulentas de empleo, principalmente difundidas en redes sociales,...

En 2025, cada 2 días ha habido un suicidio en Puebla: Ssa

Yadira Llaven Anzures -
En los primeros nueve meses de 2025, el estado de Puebla ha registrado un promedio de un suicidio cada dos días, con un total...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025