Abre Centro de Salud Mental para Niñas y Niños en Puebla; atenderá a 70 menores por día

Ante el incremento de casos de suicidio en niñas y niños en el estado, el gobierno de Puebla inaugurará este jueves 18 de septiembre el Centro Poblano de Salud Mental Integral (Ceposami), que atenderá a 70 personas por día.

El nuevo centro, que abrirá sus puertas en Casa Puebla, antigua residencia del gobernador en turno, es una iniciativa del gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta del DIF estatal, Cecilia Arellano.

Con una inversión de 44 millones de pesos, el Ceposami ofrecerá servicios gratuitos de atención clínica y terapéutica. Sus instalaciones de primer nivel fueron diseñadas para responder a las necesidades emocionales de los pacientes.

La presidenta del DIF Estatal, Cecilia Arellano, informó que el Ceposami es un compromiso que hizo durante su toma de protesta, debido a que la pandemia de covid-19 dejó afectaciones a la salud mental y por eso se dio prioridad a este inmueble para atender a las personas que lo necesitan.

Expuso que durante el proceso de campaña electoral muchas personas se acercaron para manifestar su preocupación sobre el estado de salud mental de sus familiares, derivado de la epidemia, por ello expresó que los servicios que se brindarán serán gratuitos.

El director del centro, Juan Carlos Valdez Zayas, detalló que el equipo estará compuesto por 63 especialistas que atenderán a 70 pacientes diariamente. El centro estará abierto 24 horas, los siete días de la semana, para menores de edad.

El modelo de atención del Ceposami es único en el país y ha sido reconocido por el DIF Nacional. Entre sus instalaciones se incluyen consultorios para atención externa, salas de terapia grupal, áreas de crisis y observación intensiva con 28 camas, así como equinoterapia y canoterapia.

Además, cuenta con un auditorio con capacidad para 100 personas y talleres, comedor y biblioteca. El Ceposami atenderá a personas canalizadas por instituciones de salud pública, el DIF Estatal, escuelas o sus propios padres.

El enfoque principal será en trastornos psicoafectivos, buscando un modelo de atención integral y sistémico.