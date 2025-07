Charla sobre antiguo centro ceremonial de Cuthá cerrará foro docente estudiantil del INAH

El antiguo centro ceremonial de Cuthá, cuya construcción se atribuye a la cultura popoloca –ngiwa- y sus datos corresponden a hace unos mil 700 años en el valle de Tehuacán, será el centro de la última conferencia del primer foro docente estudiantil INAH Itinerante 2025, programada para el 9 de julio en el Museo Regional de Puebla (Murep).

Con dicho programa, comenzado en marzo pasado, cuatro museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) abrieron sus espacios a académicos de diversas instituciones, universidades y escuelas que trabajan temas afines al organismo con el objetivo de fortalecer su relación y colaboración.

Dicho proyecto contempló un programa de cuatro conferencias que fueron impartidas por docentes de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Además de tener sus puertas abiertas, el INAH buscó dialogar con especialistas para generar nuevos contenidos y propuestas para los museos.

Organizado por Alberto Cuanal Cano y Claudia Belén Neri Torres, asistente técnico especializado en promoción cultural y coordinadora de Difusión Cultural del Centro INAH Puebla, respectivamente, el programa contó con la colaboración con los museos de la ciudad.

La configuración de cada ponencia con un repositorio en particular, señaló en fechas anteriores el coorganizador Alberto Cuanal, partió de “la diversidad de museos que tenemos”, y propone una serie de temas que puedan tener relación con estos espacios y la identidad de Puebla.

Además de esta itinerancia, dijo que se decidió darle tal formato debido a que en esta primera etapa los docentes que participan son de la BUAP, con la idea de que los alumnos de esta casa de estudios acudan a las conferencias y, en una fase siguiente, ellos mismos presentaron sus proyectos en los espacios del INAH.

La primera sesión del proyecto fue en el Museo de arte religioso ex convento de Santa Mónica con la conferencia No me gustaba la vida y por eso la devolví. Una historia del suicidio en México a finales del siglo XIX y principios del XX, a cargo de María Graciela León Matamoros.

Continuó con El cardenismo. Políticas sociales impartidas por el historiador Naohcatzin Mujica Nava, en el Museo de la No Intervención Fuerte de Loreto; y La Biblioteca Palafoxiana. Entre tradición y modernidad, impartida por el historiador Amado Manuel Cortés en el Museo Casa del Deán.

En la última conferencia, el investigador Pablo Felipe García Sánchez dictará la ponencia El ocaso del último señorío ngiwa. Reconfiguración histórica de Cuthá al municipio de Zapotitlán Salinas, durante el siglo XIX, programada para el miércoles 9 de julio a las 15 horas en el Murep.

En esta ponencia, el historiador de formación y grado de la BUAP, actual doctorante en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología hablará sobre el antiguo centro ceremonial de Cuthá, también conocido como el cerro de la Máscara, un espacio arqueológico ubicado en lo alto de la región de Zapotitlán Salinas, entre agaves y cactus, cuyos vestigios son representativos de la cultura “ingiwa”, o popoloca.

Dicho centro ceremonial resguarda altares y tumbas en las que se ubicaron las osamentas de los últimos gobernantes que habitaron la región, aproximadamente en el año 600 de esta era en común. En estas tumbas se hallaron diversas máscaras de madera con incrustaciones de concha, mármol y jade, además de algunos utensilios de la época y collares.

Destaca que otra versión sobre el nombre del sitio tiene que ver con que en el lado poniente de los cerros, puede verse un cuerpo recostado y un rostro que mira hacia el cielo.

La entrada a la conferencia es libre, con cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Mayores informes al correo electrónico: [email protected]