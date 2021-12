Una Central de Abasto en el sur, otra de mariscos y al menos dos mercados populares urgen en la zona metropolitana: Simitrio

Una central de abasto en el sur del municipio de Puebla, una más de mariscos en el cuadrante nor-poniente, así como al menos dos mercados populares hacen falta en la zona metropolitana, advirtió Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, líder de la Unión de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el líder de comerciantes subrayó que si en verdad el ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez quiere reordenar el Centro Histórico, debe pensar en un proyecto integral de abasto como el que propone la organización y no únicamente en la estrategia de siempre de sacar al comercio informal del primer cuadro de la ciudad y arrumbarlo a las afueras de esta zona.

Sostuvo que este proyecto se lo ha entregado la organización a los últimos presidentes municipales de la capital y al propio gobierno estatal, sin que haya habido una propuesta.

Recordó que aunque la anterior edil capitalina, Claudia Rivera Vivanco, planteó la creación y apertura de la Central de Abastos del Sur esta nunca se materializó.

Sostuvo que el proyecto planteado por la 28 de Octubre está basado en las necesidades de la población, no solo de la capital del estado, sino de la zona metropolitana, ya que están estrechamente conectadas.

En la opinión de Simitrio se debe construir una Central de Mariscos en la zona de Amozoc y Tepeaca, debido a que ambos municipios tienen salida directa hacia el puerto de Veracruz y a la costa de Oaxaca, mientras que hacia el poniente tendría salida hacia la Ciudad de México.

Sostuvo que aunque el exedil José Antonio Gali Fayad en la etapa morenovallilsta abrió el mercado de mariscos, para lo cual se llevó a algunos comerciantes del Centro Histórico para la zona poniente de la ciudad, el proyecto nunca despegó, ante lo lejano del lugar y debido a que fueron pocos los comerciantes que aceptaron reubicarse.

“Se requiere de una verdadera Central de Abastos de Pescados y Mariscos pero no como hizo el ex gobernador de llevarse algunos comerciantes a lo que era nuestro mercado Francisco I Madero en la 16 Poniente porque ya vimos que fue un rotundo fracaso”, acotó el ex preso político de los gobiernos morenovallistas.