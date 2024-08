Censura AMLO desempeño de ministra Piña

Alonso Urrutia y Emir Olivares

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) censuró el desempeño reciente de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Pïña, quien de manera irregular, dio entrada a dos expedientes relacionados con evasión fiscal (aludiendo al Grupo Azteca, sin mencionarlo por su nombre), porque no hay problema de constitucionalidad. Sugirió que con este comportamiento “procedería denunciarla y pedir juicio político, pero si hacemos eso, imagínense, si ya fueron a la OEA. ¡Huy qué miedo!. Ahora irían a a quejarse con el rey de España”.

“Aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos porque no proceden, de manera arbitraria, no solo les da entrada sino que uno menor, creo que 2 mil millones se lo entrega a una ministra más decente y el de los 33 mil millones de pesos, se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados. No voy a dar los nombres porque si no, ya voy a estar yo reporteando.”

López Obrador sostuvo que si antes el Poder Judicial estaba muy mal, todo iba mal, “si antes en el Poder Judicial todo iba mal, ahora todo ha empeorado, cada vez están peor. El martes próximo que demos a conocer cero impunidad, van a ver lo que han hecho los jueces y eso que están en huelga. Todo lo que han hecho”.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, se refirió también a otro caso aún más descabellado: darle entrada a un recurso del Partido Acción Nacional relacionado con la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la que asignó las senadurías y diputaciones plurinominales y que correspondería resolver al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Entonces, sin tener facultades, la Corte torciendo completamente la ley, mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del PAN que no le corresponde resolver. A lo mejor es porque le da entrada a todo. No tiene facultades pero para no rechazarlo lo mas prudente con esto, apegado a la ley sería decir que no tenemos facultades, en los dos casos, pero mas todavía en este. Entonces ¿Para que esta e Tribunal, si es la última instancia en materia electoral pero es parte del nerviosismo, coraje y del ridículo”.

Pidió serenidad al sector conservador, porque la política se ejerce con la cabeza, si interviene el corazón, pero principalmente la cabeza. “La política significa auto limitarse. Es prudencia”.

-¿Es un de safio?

-No, creo que debería de serenarse porque se están afectando y afectan a las instituciones que representan con ese proceder, esos arrebatos.

Al abundar sobre el expediente de evasión fiscal, confió en que aún podría resolverse antes de concluir su gestión, porque esta decisión de darle entrada a estos expedientes, dijo, no era procedente. “Estamos planteando que con apego a lo que establece la Constitución y la ley que ya no se regresara los expedientes a la SCJN porque no hay un problema de inconstitucionalidad, no hay fundamento, sin embargo, lee dio entrada”.

López Obrador afirmó que procederían muchas cosas, pro como se vería si se presentara un juicio político contra la señora Piña, “pues de que hay persecusión”.

Descalificó la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de estados Americanos que consideró la reforma judicial como un golpe técnico al Poder Judicial: “No pasa nada, es la OEA”.

