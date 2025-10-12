Inicia este lunes censo de daños en la Sierra Norte de Puebla, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció desde Huauchinango que este lunes 13 de octubre iniciará el censo de daños en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, con el objetivo de reponer las viviendas y enseres perdidos por los deslaves e inundaciones.

“Una vez que pase la emergencia, a partir del día de mañana vamos a hacer un censo en todas las localidades, aquí también se hará el censo, dónde viven, dónde estaba su casa, qué afectaciones tuvieron para que se les apoye a todos, a nadie se le va a dejar desamparado“, afirmó.

La decisión fue anunciada en compañía del gobernador Alejandro Armenta Mier y autoridades federales, durante la visita presidencial a Huauchinango.

El gobierno del estado informó que en las Sierras Norte y Nororiental hay un total de 16 mil viviendas afectadas y más de 30 mil personas damnificadas, en 37 municipios de la entidad.

La jefa del Ejecutivo Federal instruyó al mandatario redoblar esfuerzos para apoyar a las familias damnificadas.Expuso que la prioridad del censo es cuantificar las pérdidas de patrimonio para asegurar que cada vivienda destruida sea reconstruida y que los daños sean cubiertos por los tres órdenes de gobierno.

El gobernador Armenta Mier, quien ha coordinado las acciones de auxilio con la presidenta Sheinbaum, aseguró que la reposición de viviendas y electrodomésticos está garantizada.

El censo comenzará en zonas críticas como La Ceiba, donde las afectaciones materiales han sido severas.

Además del apoyo para la reconstrucción, se informó que las familias que perdieron su empleo o requieren reponer su patrimonio de manera más ágil, podrán acceder a un trabajo temporal realizando labores de limpieza en sus propias comunidades.