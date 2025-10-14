Martes, octubre 14, 2025
Arranca censo de damnificados en siete municipios de Puebla: Federación

Secretaría de Bienestar inicia censo de daños por lluvias en 7 municipios poblanos; ya visitaron 4,178 viviendas afectadas.
Yadira Llaven Anzures

La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel, confirmó que este lunes inició el censo de daños en viviendas y escuelas en los primeros siete municipios de Puebla afectados por las intensas lluvias.

Los municipios donde se enfocaron las labores iniciales son Huauchinango, Xicotepec, Pahuatlán, Gilberto Camacho, Acateno, Zacatlán y Chignahuapan, así como en la comunidad de La Ceiba.

Montiel Reyes destacó que, al corte del censo de este lunes, se han visitado 4 mil 178 viviendas en un total de 30 municipios de los cinco estados afectados, priorizando las comunidades con mayor afectación y donde ya es seguro ingresar, a pesar de las complicaciones en los caminos.

Expuso que, para acelerar el proceso, se ha reforzado el número de Servidores de la Nación en zonas críticas.

La funcionaria hizo un llamado a las familias a no esperar el censo de daños si tienen la posibilidad de iniciar la limpieza de sus viviendas, ya que la salud es prioritaria.

Señaló que la instrucción presidencial es simplificar el proceso: no se requieren trámites burocráticos, solo tomar una fotografía del daño para el registro del Servidor de la Nación.

En apoyo a la limpieza y rehabilitación, anunció que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, abrió 5 mil espacios para que los jóvenes colaboren en estas tareas en los municipios afectados.

La secretaria de Bienestar indicó que, al mismo tiempo que se visitan las viviendas, se está aplicando un censo de escuelas para conocer el estado de los centros educativos en las regiones afectadas.

Reafirmó el compromiso de los brigadistas para llegar “al último rincón” y seguirán informando de manera permanente.

