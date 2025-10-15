Van 3 mil 383 viviendas censadas en la Sierra Norte de Puebla: Federación

En las primeras 48 horas, la Sierra Norte de Puebla, donde se concentra la mayor afectación por las severas lluvias y deslaves, se han censado 3,383 viviendas con diferentes tipos de daño.

De acuerdo con el reporte de Leticia Ramírez Amaya, enviada del Gobierno Federal para las tareas de auxilio y recuperación, destacó que el levantamiento de información está a cargo de los Servidores de la Nación en coordinación con el delegado estatal Rodrigo Abdalá.

Durante una reunión de coordinación, Ramírez Amaya informó que, hasta el corte del día anterior, se habían censado un total de 3 mil 383 viviendas afectadas en la zona siniestrada.

Además, enfatizó la importancia de la presencia de funcionarios de primer nivel en el campo para escuchar y atender a la población.

“Se han censado hasta ayer en la tarde 3 mil 383 viviendas, y se continuará en los municipios que ya mencionó el gobernador”, declaró Ramírez.

Aprovechó para transmitir un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmando el compromiso de acompañamiento total del gobierno de México.

La enviada federal señaló que, además de la valoración de las casas, se está trabajando en la apertura de caminos temporales para asegurar la comunicación de las comunidades aisladas.

Asimismo, habló de la necesidad de implementar a futuro medidas definitivas para restablecer las vías de forma permanente.

Leticia Ramírez aseguró que la coordinación con el gobierno estatal es constante y anunció una nueva reunión en la noche con gobernadores y diversas instancias para actualizar el uso de recursos y lograr una mejor solución para las comunidades incomunicadas.

Además, se anunció una reunión para este miércoles a las 19 horas, para optimizar el uso de recursos y acelerar la respuesta a las necesidades de las comunidades.

Censo inicia en tres municipios

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó el inicio del censo de daños en tres municipios prioritarios.

Aunque no precisó el número exacto, mencionó que los trabajos de cuantificación de afectaciones están en marcha en Huauchinango, Xicotepec y Naupan, donde se ha concentrado el mayor daño.

Incluso, comentó que ya se notificó a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que ya se establezcan los operativos en Francisco Z. Mena, Jopala, Zihuateutla, Pantepec, Eloxochitlán y Tlapacoya.

Mencionó que estos municipios están siendo atendidos como prioridad para cuantificar las afectaciones y asegurar que el apoyo llegue a los damnificados.

El mandatario precisó que también trabajan en la recopilación de datos de afectaciones en el sector educativo, reportando un saldo preliminar de 164 escuelas dañadas.

Armenta Mier puntualizó que 29 son instituciones de nivel medio superior y 135 básicas.

Finalmente, informó que se activaron los cinco fondos para atender los daños al campo, incluyendo apoyos para la cafeticultura, ganadería y apicultura.