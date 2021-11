En diciembre, ofrece el Cenart varias charlas, foros y talleres sobre arte y tecnología

Una variada oferta de charlas, foros y talleres en línea que permiten al público experimentar, formar e investigar prácticas artístico-culturales que involucran al arte y la tecnología forman parte de la programación que, durante el mes de diciembre, alista el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Primero, del 6 al 10 de diciembre, el Laboratorio de Gráfica Digital impartirá el taller El libro, el cine y la música: paradigmas del arte como industria, que ofrecerá a las personas participantes una visión panorámica de cómo el libro, la música y el cine han conformado el imaginario colectivo de casi todo el planeta. Para participar es necesario enviar una carta de motivos y semblanza en media cuartilla al correo [email protected] antes del 1 de diciembre.

El Laboratorio de Audio organiza el ciclo de conciertos Sistemas híbridos: conexiones alternativas, para crear una plataforma que visibilice al arte sonoro, la música experimental y a otras alternativas acústicas. A lo largo de tres días -2, 3 y 4 de diciembre a las 19 horas-, por medio del canal de YouTube del Centro Multimedia, se mostrará el trabajo de artistas nacionales e internacionales en varios formatos de registro y ejecución.

- Anuncio -

El primer concierto Música electrónica con instrumentos alternativos reúne a los artistas Pragrom Program, Agrecitizen y AB/DX quienes, a través de géneros como el 8bit, breakbeat, chiptune y ritmos frenéticos, crearán estructuras rotas y no convencionales. En el segundo concierto, Ruido acompañado de secuencias tumbadas, participarán Árboles Mentirosos, El sueño de una pensión y Regal86 presentando sets que exploran géneros como el IDM, la disonancia y la melancolía. El concierto de clausura estará a cargo de los músicos SinForma, Hunohuno y Producer Snafu, con ritmos incoherentes, conformada por distintos géneros como el dream pop, el harsh noise y los 200 bpm’s.

El Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología presenta, por el centenario de la palabra “robot”, un proceso ensayístico de giovanna enriquez · iván edeza: dS ≥ 0. En este proceso se trasladó al español, por una persona y un traductor en línea, el poema All watched over by machines of loving grace de Richard Brautigan. Los resultados fueron tres audiovisuales que ensayan visual y sonoramente algunas definiciones, suposiciones y especulaciones. Las obras podrán conocerse en transmisión en vivo el jueves 16 de diciembre a las 19 horas, a través del perfil de Facebook del Centro Multimedia.

La última sesión de los Ciclos de Cine Transmedia será Cine transmedia y cine comunitario. Proyecto Lay Pijedá, Nuestro pueblo de Dennis López, quien reflexiona sobre los vínculos entre cine comunitario y narrativas transmedia. La charla podrá verse en vivo, a través del perfil de Facebook del Centro Multimedia, el 16 de diciembre a las 17 horas.

Para más información del Centro Multimedia, está el sitio web cmm.cenart.gob.mx s