Martes, octubre 7, 2025
Venta de cempasúchil en 9 municipios de Puebla dejará una derrama de 40 mdp: SDR

La SDR de Puebla proyecta 40 mdp por venta de cempasúchil en 9 municipios durante temporada de Días de Muertos 2024.
Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla proyectó una derrama económica superior a 40 millones de pesos para la temporada de Días de Muertos, impulsada por la producción y venta de flor de cempasúchil en nueve municipios del estado.

Durante la rueda de prensa del martes, Ana Laura Altamirano, titular de la SDR, informó que la cosecha de este año ya inició y se tiene programada una intensa promoción para apoyar a los productores locales.

Expuso que tan solo el municipio de Atlixco se posiciona como el principal productor y concentrará la mayor parte de la derrama económica esperada.

“Se tiene proyectado una producción de 25 mil macetas más aparte la superficie que es para corte. Se tiene estimado una derrama económica de 22 millones de pesos solamente en ese municipio”, declaró.

La funcionaria estatal invitó a la ciudadanía a la rueda de prensa que se celebrará el próximo viernes en el municipio de Atlixco para dar más difusión a la temporada.

Además de Atlixco, destacó que la producción de cempasúchil se extiende a otros municipios que contribuyen a la meta estatal de derrama económica.

Entre ellos, mencionó TianguismanalcoPalmar de BravoHuaquechulaSanta Isabel CholulaTehuacánTecamachalcoSan Pedro CholulaQuecholac y San Jerónimo Tecuanipan.

La SDR enfatizó que la suma de la producción en maceta y en flor de corte de todos estos municipios es la que permitirá superar la barrera de 40 millones de pesos en la derrama económica total para el estado durante la temporada.

