Domingo, octubre 12, 2025
Celebran que la Xochipitzahuac no es conquista ni encuentro, sino resistencia

Paula Carrizosa

El 12 de octubre se conmemora la llegada del navegante Cristóbal Colón, junto con toda la tripulación y navíos, a América en el año de 1492. La fecha, que en México se conmemora desde 1928, ha tenido diversos carices: de celebrar la “conquista”, el llamado “día de la raza” o “el encuentro de dos mundos”, hasta festejar el “día de la nación pluricultural”, cambio que se suscitó en 2020 por decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, no son ni uno ni otro los motivos de conmemoración de la fecha, pues como parte de la Xochipitzahuac celebrada precisamente este domingo 12 de octubre, la celebración se convierte más bien en un grito, en una forma de decir que los pueblos indígenas siguen y resisten, y no es cierto que han dejado de existir.

Como cada año, el cerro del Acahualtepetzi y sus alrededores, en pleno corazón de esta junta auxiliar de San Andrés Cholula que se concibe como un pueblo originario, se reunieron la música, las poesías, las danzas, las palabras y las recetas salidas de la tradición y del campo cuidado con esmero de generación en generación. 

Desde una noche anterior, con la velación y la danza azteca que se convierte más bien en un ritual para “llamar” a los abuelos y abuelas, a quienes han estado en resistencia y acompañando la resistencia actual, comenzó la llamada “fiesta de los pueblos indios” como se concibe a la Xochipitzahuac. 

La fiesta toma su nombre de una boda que se da bajo un ritual de costumbres añejas y de tono religioso, en un baile que deja ver el sincretismo religioso del rito nupcial celebrado en esta comunidad, el cual aún conserva rasgos descritos en el Códice Mendocino.

Te puede interesar: El 12 de octubre se escuchará el grito de resistencia de la Xochipitzahuac

En ella, se reúnen padrinos, papás, novios y elementos como los “popotes”, los xochipotli, los magueyes con ocote y las coronas de huejote, en un acto que privilegia el intercambio y el tlanahuatilis, la palabra de los abuelos quienes presentan, ofrecen y agradecen los regalos, para dar paso al baile final con aquellas ofrendas. 

No faltaron las danzas y músicas autóctonas que levantaron el polvo del cerro Acahualtepetzi: esta vez ejecutantes invitados de San Miguel Canoa y La Resurrección, dos juntas auxiliares de Puebla que también preservan su carácter indígena; así como de La Galarza, comunidad de Izúcar de Matamoros, y San Pablo del Monte, municipio del vecino estado de Tlaxcala, así como la tradicional danza de Moros y Cristianos del propio San Bernardino Tlaxcalancingo. 

No faltaron, asentados en la cancha de basquetbol que colinda con el cerrito, los artesanos que mostraron su maestría técnica en torno al bordado, la joyería, la cestería y la cerámica tradicional, entre otros quehaceres. 

A un costado, entre los olores que se esparcían al destapar las cazuelas hirvientes, las cocineras comenzaron a vender las tortillas de masa blanca, roja y azul, listas para ser el plato de guisos tradicionales en los que se mezclan chapulines, quelites, nopales, papas y alberjones, pipianes, moles, caldos y sopas. 

Este año, más que otros, la Xochipitzahuac se hizo sin apoyos gubernamentales sino solventada por el propio pueblo, el mismo que hace más de tres décadas, como un fuerte acto político, salió en defensa de las tierras que les fueron expropiadas para construir lo que sería la “reserva” Atlixcáyotl, hoy convertida en una de las zonas de mayor plusvalía en el estado. 

Esa defensa sigue y se representa en la Xochipitzahuac, la fiesta de los pueblos indios, y en la resistencia que pone su pueblo a la ciudad que “sigue comiendo” a este territorio original compartido entre las Cholulas, que se suma a la pelea vigente por el agua potable y los altos costos que significan para la población impuestos como el pago del predial, con los que se quiere igualar una vivienda popular con un departamento o una casa de lujo como los miles que existen en la zona de Lomas de Angelópolis, con la cual comparten el territorio.

Leer más: Fortalecida y en resistencia llega la Xochipitzahuac, a 20 años de celebrarse en Tlaxcalancingo

