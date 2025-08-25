Celebran con éxito la Carrera Inter

La Carrera Inter resultó con una gran respuesta de los participantes en el l marco de la celebración por el 40 aniversario de la Universidad Interamericana.

Con un numeroso contingente de corredores y un ambiente familiar, la primera edición del evento dejó emociones a flor de piel tanto en la prueba estelar de 15 kilómetros como en la modalidad de 5 kilómetros, que convocó a participantes de diferentes niveles y edades.

Desde las 6 horas, participantes, acompañados de sus familias y amigos, se dieron cita en las instalaciones de la Universidad Interamericana, lugar en donde, a partir de 6:30, inició una justa atlética que, además, generó una sana convivencia entorno al deporte.

En la rama varonil de los 15 kilómetros el gran protagonista fue Víctor Pablo Aquino Zavaleta, del equipo Zrunner, quien impuso su ritmo desde el arranque y cruzó la meta con un tiempo oficial de 48:53.36. El segundo lugar correspondió a Erick Salvador, de Gacelas de Tlaxcala, con 49:09.21, mientras que el tercer puesto fue para Axel Uriel Arizpe, quien registró 50:55.78 tras un gran esfuerzo en la parte final del recorrido.

En cuanto a la rama femenil, la ganadora fue Vianey de la Rosa, que dominó de principio a fin y detuvo el cronómetro en 54:51.88. El segundo sitio fue para Fátima Mena, de Gacelas de Tlaxcala, con un registro de 55:52.63, en tanto que el tercer lugar lo ocupó Inés Sarahi Zárate, del equipo Warriors Athletic, con marca de 56:44.63.

Además de la prueba de 15K, la modalidad de 5 kilómetros ofreció un espacio ideal para corredores que inician en esta disciplina o buscan competir en una distancia más accesible, lo que permitió que familias completas, atletas aficionados y deportistas experimentados compartieran la ruta y el entusiasmo.