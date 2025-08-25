Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasDeportes

Celebran con éxito la Carrera Inter

Celebran con éxito la Carrera Inter
Leopoldo Aguilar

La Carrera Inter resultó con una gran respuesta de los participantes en el l marco de la celebración por el 40 aniversario de la Universidad Interamericana.

Con un numeroso contingente de corredores y un ambiente familiar, la primera edición del evento dejó emociones a flor de piel tanto en la prueba estelar de 15 kilómetros como en la modalidad de 5 kilómetros, que convocó a participantes de diferentes niveles y edades.

Desde las 6 horas, participantes, acompañados de sus familias y amigos, se dieron cita en las instalaciones de la Universidad Interamericana, lugar en donde, a partir de 6:30, inició una justa atlética que, además, generó una sana convivencia entorno al deporte.

En la rama varonil de los 15 kilómetros el gran protagonista fue Víctor Pablo Aquino Zavaleta, del equipo Zrunner, quien impuso su ritmo desde el arranque y cruzó la meta con un tiempo oficial de 48:53.36. El segundo lugar correspondió a Erick Salvador, de Gacelas de Tlaxcala, con 49:09.21, mientras que el tercer puesto fue para Axel Uriel Arizpe, quien registró 50:55.78 tras un gran esfuerzo en la parte final del recorrido.

En cuanto a la rama femenil, la ganadora fue Vianey de la Rosa, que dominó de principio a fin y detuvo el cronómetro en 54:51.88. El segundo sitio fue para Fátima Mena, de Gacelas de Tlaxcala, con un registro de 55:52.63, en tanto que el tercer lugar lo ocupó Inés Sarahi Zárate, del equipo Warriors Athletic, con marca de 56:44.63.

Además de la prueba de 15K, la modalidad de 5 kilómetros ofreció un espacio ideal para corredores que inician en esta disciplina o buscan competir en una distancia más accesible, lo que permitió que familias completas, atletas aficionados y deportistas experimentados compartieran la ruta y el entusiasmo.

Temas

Más noticias

Internacional

Marcha propalestina convoca a miles de personas en Copenhague, Dinamarca

La Jornada -
Afp Copenhague. Más de 100 organizaciones -entre ellas Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional- participaron en la marcha, así como sindicatos, partidos políticos, colectivos de artistas y...
Nacional

Cosecha abundante de maíz en EU estabiliza el precio de tortilla en México: Unión de Expendedores

La Jornada -
Carlos Figueroa, corresponsal Nuevo Laredo, Tam. La abundante cosecha de maíz en Estados Unidos está garantizando la estabilidad en el precio de la tortilla en México,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Presentan Carrera Inter para el próximo 24 de agosto

Leopoldo Aguilar -
En el Aula Magna de la Universidad Interamericana, ante integrantes de la comunidad estudiantil, autoridades de la institución, organizadores y patrocinadores, se llevó a...

La Interamericana y el Sistema Nacional de Capacitación renuevan acuerdo

Leopoldo Aguilar -
La Inter seguirá siendo la casa del Endit con sede en Puebla

Duelo poblano en Cuartos de Final del 8 Grandes de la Liga ABE

Leopoldo Aguilar -
Borregos Puebla va ante el anfitrión y el bicampeón jugará ante Anáhuac Querétaro

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025