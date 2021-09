Entre fallas y con 10 libros que ya no están, celebran los 375 años de la Biblioteca Palafoxiana

Entre retrasos y múltiples fallas técnicas que llevaron al auditorio “al inframundo”, como dijo el propio secretario de Cultura de Puebla, Sergio de la Luz Vergara Berdejo, fueron celebrados de manera física y virtual los 375 años de la Biblioteca Palafoxiana. En el acto, el titular de la Cultura destacó que entrar a este recinto ubicado al interior del llamado Complejo Palafoxiano, es conocer a las generaciones pasadas y la forma en que se “rehace” para convertirla en un centro de investigación abierto, tal y como hicieron los estudiantes de los colegios novohispanos.

En entrevista, señaló que con “los 10 libros que ya no están” y otro tanto de libros dañados -rotos, vejados, manchados- según el inventario realizado con la Secretaría de la Función Pública, se trabaja para hacer un conteo preciso libro por libro de los más de 45 mil volúmenes que resguarda el acervo, a la par de hacer la denuncia que será interpuesta por el área jurídica del gobierno estatal. Acotó que se busca insertar un chip electrónico a cada material para que este pueda ser detectado en todo momento. En la Biblioteca Palafoxiana, a pregunta expresa, también se trabaja para que deje de ser concebida como un museo y sea vista como un centro de investigación abierto a las múltiples interpretaciones, tal y como son los materiales que se resguardan.

En el acto, con fallas que casi incomunicaron a Margarita Becedas González, directora de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca; a Catherine Bloch Gerschel, presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo Unesco, y a Estela González Cicero, directora de Adabi de México AC, se celebraron los 375 años de existencia de la primera biblioteca pública de América que nació el 5 de septiembre de 1646, cuando el obispo Juan Palafox y Mendoza donó su biblioteca personal compuesta por cinco mil volúmenes, para que los seminaristas de los colegios tridentinos, y todo aquel que lo quisiera, pudiera leer o estudiar.

En su caso, María del Pilar Pacheco, directora de la Biblioteca Palafoxiana, refirió que al saber que se encargaría del aniversario, pensó en qué organizar. Supo que a los libros les daría voz y presencia, para decir que es un espacio que “goza de cabal salud, una señora de 375 años” y que los libros están abiertos. “Codo a codo con don Juan de Palafox, con Francisco Fabián y Fuero que creo una biblioteca vanguardista… el reto es fascinante: preservar y promover la consulta de los libros que murmullan para que los saquemos de los estantes”, confió quien también fuera directora del Archivo Histórico de la UAP y del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

Previamente, acompañada por el investigador Juan Fernández del Campo, recorrió la muestra conmemorativa. De inicio, mostró volúmenes que muestran el desarrollo educativo de la Puebla novohispana, sobre todo del Colegio de San Juan. Habló además de documentos que hizo Palafox para que naturales tuvieran disposición a su biblioteca con la traducción de lenguas originarias. Destacó textos que hablan de la donación de Francisco Fabián y Fuero para hacer crecer la biblioteca, incluidos los documentos normativos.

Se muestran además, expuso la funcionaria estatal, partituras de monjas concepcionistas y de franciscanos sobre la enseñanza de la práctica musical. “La decisión no fue fácil; cada uno de los libros es una piedra preciosa de la joya de la corona”, dijo. Agregó que se muestran textos que no estuvieron exhibidos al público en otro momento. Asimismo, para mostrar la belleza de los libros, y ver a los libros como objeto, se muestra uno de los nueve incunables -de 1456- que conserva la Palafoxiana, que refleja sus procesos de restauración que a 500 años dejan ver su estado y su materialidad. De paso, resaltó los libros que dejan ver la marca de fuego del Colegio de San Juan. Para cerrar, mostró una de las obras cartográficas de fines del siglo XVI que dejan ver no solo la belleza, sino el grado de saber y conocimiento científico del momento.

Destacó que su apelativo lo adquirió en el siglo XIX. Luego, que en 1773 el obispo Fabián y Fuero mandó construir los dos primeros niveles de estantería en cedro; que en 1981 fue nombrada como Monumento Histórico de México por ser un emblema del barroco novohispano y por fin, en 2005, fue incluida por la Unesco en el programa Memoria del Mundo por su acervo bibliográfico de fondo antiguo.