Celebra Sheinbaum que TEPJF evite a SCJN “poner en duda” elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúe con las estrategias para “poner en duda” la elección judicial que se celebrará el 1 de junio próximo.

En la mañanera de este lunes, la mandataria fue interrogada sobre la posición de la magistrada presidenta del tribunal electoral, Mónica Soto, quien planteó que ante la negativa del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación a reanudar el proceso de selección de candidaturas a la elección judicial, se le retire la facultad de designar las candidaturas y que esto se encargue a la mesa directiva del Senado de la República, que lo haría por insaculación.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo consideró: “me parece bien que el tribunal electoral diga cómo salvaguardamos los derechos de estas personas que decidieron participar y se inscribieron en el Poder Judicial (que son 3 mil 805), la Constitución dice que es al 31 de enero para poder tener los nombres de quienes van a participar en la elección.

“Está bien que el Tribunal diga que si la Corte no quiere, que se vaya al Ejecutivo o al Legislativo un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron (en el Comité de Evaluación) del Poder Judicial, y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o tenga un problema”, enfatizó.

También puedes leer: La reforma al Poder Judicial lo “democratiza”, defiende Loretta Ortiz ante estudiantes de la Libre de Derecho

Para la presidenta, el que la Corte argumente que existen amparos para frenar el proceso de evaluación de los candidatos que se inscribieron en ese poder, es un intento de algunos ministros para impedir la elección judicial.

“Es una decisión de la Corte, como lo han venido haciendo, para que hubiera un esquema que se pueriea impugnar la elección, es un mecanismo para poner en duda la elección, desde mi punto de vista (…) La Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo, y que bueno que el tribunal electoral está dando salidas para que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron en el Poder Judicial. La elección a a seguir porque es una decisión del pueblo de México”.

Sheinbaum Pardo remarcó que el Instituto Nacional Electoral va muy avanzado en el proceso organizativo.

“Ahora quiso poner la Corte esto, que desde el principio no estuvo de acuerdo, pero que bueno que el Tribunal esté dando una salida”.