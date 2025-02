Celebra el Centro de Bienestar Social de Xonaca el ser una casa abierta para el barrio

El Centro de Bienestar Social de Xonaca (CEBIS) se afirma como una casa abierta a todos los proyectos culturales, educativos y artísticos que pueda recibir y se puedan ofrecer no sólo a los vecinos de ese barrio sino a toda la ciudad de Puebla.

Así lo afirma José Luis Gutiérrez Téllez, uno de los vecinos fundadores de este espacio que este fin de semana celebró el séptimo Festival Xonaca mi Barrio que, como desde su inicio, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de este lugar y las colonias circunvecinas.

Entre los tamales y el atole repartidos, un banquete de fiesta ofrecido por los propios usuarios del espacio para otros usuarios y visitantes, el espacio ubicado en la 22 oriente 2005 celebró una edición más de este festival que los representa: por ser barrial y popular, y representar lo que significa su lugar: Xonaca, palabra náhuatl cuya acepción refiere a la cebolla, característico elemento identitario, incluso, de un grupo vecinal de huehues.

La séptima edición de Xonaca mi Barrio, define Gutiérrez Téllez, significa algo positivo para sus organizadores: que el CEBIS y el festival mismo se estabiliza, que se supera la etapa inicial, pese a los problemas presentados. “Siempre tuve la visión de que este festival se consolide como una tradición del barrio, y si ya no estamos, que siga el festival”, dice sonriente.

Durante una entrevista, recuerda que cuando el festival inició solamente era organizado por tres personas, mientras que ahora es un grupo consolidado que se reparte tareas.

“Espero que esto sea una tradición igual que las hemos que cultivado, que se haga y la gente del barrio y de la ciudad lo tome como un referente”, expone uno de los coordinadores del CEBIS, quien nació y pasó su infancia en el barrio, del que salió para luego regresar e incidir en él.

Agrega que como todos los proyectos culturales, lo que ha hecho el CEBIS ha ido paso a paso, pues es difícil que fuera arropado inmediatamente por la gente. Sobre todo, porque hay ciertos factores que intervienen como el periodo escolar que impide la presencia continua de niños y jóvenes, pese a la oferta cultural.

No obstante, refiere que de los entre 20 y 25 talleres que se han impartido o se imparten en el CEBIS hay algunos de ellos que ya son “de impacto”, como el de cartonería, el de gráfica o el de guitarra, pues se han consolidado; mientas que otros tienen cifras oscilantes como es el caso de los talleres de educación y asesorías que tienen asistencia cuando los jóvenes tienen próximos exámenes.

“Desde siempre he tenido un dicho: esta casa es de todos y de nadie; es de todos porque se abren las puertas a cualquier proyecto cultural educativo y de arte, y es de nadie porque nadie es poseedor de él”, afirma José Luis Gutiérrez.

De paso, recuerda que el CEBIS, desde su inicio, se ha caracterizado por trabajar sin presupuesto alguno y sin fines de lucro, algo que ha sido doblemente difícil pero se ha logrado, causando un cierto renombre con los colectivos independientes o con los grupos que tienen sus ligares fijos, pero aun así se acercan.

Como ejemplo de la cercanía que han tenido los grupos y colectivos, apunta el caso de la compañía Sintonía teatral de Rafael Pérez de la Cruz, quien de llegar a hacer un proyecto consolidó el ahora conocido como foro teatral Xonaca, en el que se han presentado y se producen obras diversas.

El coordinador destaca que el concebir al CEBIS como una “casa abierta” incluye también tener en el horizonte a las instituciones públicas como la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, a las cuales “han calado” con el propio trabajo del centro. Con dichas instancias, por tanto, se han establecido convenios como fue el caso del festival que incluyó en su programación al Quinteto de metales municipal.

“No necesitamos de las autoridades. Esto es de la cultura y del sentir de la gente, y a veces la cultura oficial impone cosas o números. Dijimos que no: si no tenemos presupuesto, podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, y lo hemos hecho sin presupuesto oficial. No les cerramos las puertas, pero tampoco estamos a expensas de ellos”, afirmó.