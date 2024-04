Celebra AMLO resolución del INE de no prohibir difusión de mañaneras

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó no prohibir la difusión de las conferencias mañaneras como lo demandó la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. “No se prohibió porque iba a ser una violación flagrante a la Constitución sin ningún fundamento”.

López Obrador consideró que era una vergüenza que solicitaran la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información. “Es un acto de censura, querer callarnos, silenciarnos. Cuando la democracia es debate, diálogo”.

-¿Se dijo que ha violado la veda en 24 mañaneras?

– Lo importante es que reconocen que no pueden prohibir las mañaneras.

Se trataba de una aberración. Es que están muy desesperados. No sé qué les estará pasando, pero actos desesperados irracionales. Están cometiendo muchos errores, diario. Durante su conferencia, el mandatario consideró que los conservadores por eso promovieron esta demanda ante el INE.

-¿No le preocupa?

Si bajan mañaneras, pero suben otras. Ahora resolvieron que no se violó cuando hicimos una mención al conservadurismo la conferencia del 2 de febrero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que eso no tenía nada que ver”.

Considero que el bloque conservador está desesperado, por eso ha financiado campañas millonarias para difundir el mensaje de narcopresidente o esta pretensión de cancelar las mañaneras, pero no les ha funcionado nada.

-¿Consideraría que no se ha violado la ley en las mañaneras?

-No, resolvieron que yo no mencionara el nombre de una señora y desde que lo resolvieron nunca he mencionado el nombre de esa señora. Resolvieron y búsquenle, tiene meses que no menciono su nombre; se amparó un periodista para que no se volviera a mencionar su nombre y no se ha vuelto a mencionar su nombre.

Puedes leer: ADIÓS A LAS MAÑANERAS= CENSURA DE LA DERECHA