Domingo, noviembre 9, 2025
Celac: UE recalca faltas de EU al Derecho Internacional por ataques a embarcaciones en el Caribe

Cumbre de la CELAC en Colombia. Afp
La Jornada

Colombia. La máxima responsable diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha insistido este domingo en la “clara posición” al amparo del Derecho Internacional que abandera el bloque frente a los ataques de Estados Unidos contra las supuestas narcolanchas en el Caribe.

Kallas se encuentra en la ciudad colombiana de Santa Marta para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, una reunión a la que acuden representantes de más de 40 países, entre ellos jefes de Estado y de Gobierno, así como veinte organismos internacionales.

Las delegaciones trabajan para cerrar una declaración final a través de discusiones sobre una posible reacción a los ataques militares de EU, condenados por Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias que describen los bombardeos contra las presuntas narcolanchas (que han dejado ya unos 70 muertos) como ejecuciones extrajudiciales.

A este respecto, Kallas ha asegurado que “la posición de la UE es clara: bajo el derecho internacional solo se puede usar la fuerza por dos motivos: por autodefensa o siguiendo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas“.

