Viernes, septiembre 12, 2025
Cedillo se reelige con voto de académicos y administrativos; Cansino tuvo apoyo de estudiantes

César Cansino denuncia que no le dieron acta de escrutinio; la rectora dice que hará autocrítica

Martín Hernández Alcántara

La Comisión Electoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dio a conocer ayer por la mañana  los resultados de la jornada electoral para definir la rectoría en el periodo 2025-2029. Del total de 223 votos sectoriales emitidos por el Consejo Universitario, Lilia Cedillo Ramírez obtuvo 175, equivalentes al 78 por ciento del total frente a los 48 votos sectoriales logrados por César Ricardo Cansino Ortiz, iguales al 22 por ciento.  

Cansino publicó en la mañana sus perfil de facebook un video en el que expresó lo siguiente: “Máxima difusión comunidad BUAP, hoy me fue negada por la comisión electoral el acta de escrutinio y cómputo de los resultados que ellos publicaron, de igual forma no recibí respuesta de las impugnaciones de las que hago mención. No podemos tolerar este atropello”.

Por su parte, Lilia Cedillo Ramirez publicó un video en el que informó que recibió los resultados de la Comisión Electoral y que trabajará en un ejercicio de autocrítica. 

“Con base en estos resultados haré un trabajo de análisis y autocrítica, que me permitirá junto con toda la comunidad universitaria construir un Plan de Desarrollo Institucional”, señaló. 

“Acabo de recibir los resultados de la jornada electoral del día de ayer por parte de la Comisión Electoral. Agradezco de corazón a todos los universitarios que confiaron en mi persona, pero sobre todo a todos los universitarios que el día de ayer expresaron su voluntad”, manifestó la rectora, al tiempo de decir que esperará a que el Consejo Universitario califique el proceso. 

En el desglose por sectores, dado a conocer por la Comisión Electoral, Cedillo ganó en las 44 unidades académicas del sector docente, lo que representó 88 votos sectoriales. También obtuvo la totalidad de los 44 votos de directores y los tres correspondientes al sector no académico. En contraste, dentro del sector estudiantil, Cansino superó con 24 unidades académicas, mientras Cedillo alcanzó 20; lo que se tradujo en 48 y 40 votos sectoriales, respectivamente. 

La participación total del padrón estudiantil fue de 81 mil 574 alumnos. Cedillo logró 34 mil 617 votos, Cansino 31 mil 127 y Ricardo Paredes 9 mil 492; además se contabilizaron 6 mil 338 votos nulos. 

En el sector académico participaron 4 mil 534 docentes: Cedillo recibió 3 mil 715 votos, Cansino 405 y Paredes 116. En el sector administrativo, de 3 mil 385 trabajadores, Cedillo alcanzó 2 mil 774 votos, frente a 331 de Cansino y 98 de Paredes.

En el cómputo general de voto universal, Cedillo sumó 41 mil 150 sufragios, mientras que Cansino reunió 31 mil 863 y Paredes 9 mil 706.  

La Comisión Electoral informó que los incidentes registrados fueron resueltos el jueves 11 de septiembre y la calificación definitiva del proceso se dará a conocer hoy viernes 12 de septiembre.

Puedes leer: Sin incidentes culmina votación en la BUAP; tendencias se conocerán antes de medianoche

00:04:04

Estudiantes de la BUAP rechazan intento de paro alentado por presuntos antorchistas

Martín Hernández Alcántara -
Este mediodía, un grupo de aproximadamente 30 jóvenes que presuntamente pertenecen a la organización Antorcha Campesina, intentaron reactivar la toma de Ciudad Universitaria y...

La reelección de Lilia Cedillo en la rectoría de la BUAP fue un ejercicio democrático: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el morenista Alejandro Armenta Mier, respaldó que fue un ejercicio democrático la reelección de Lilia Cedillo...

