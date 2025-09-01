Cedillo promete pase automático para egresados de preparatorias de la BUAP

El pasado viernes, en el primer día de campaña en pos de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez prometió que de ser reelecta como titular de administración central, los alumnos de las instituciones de educación medio superior de la máxima casa de estudios tendrán pase automático a las carreras profesionales.

La rectora inició sus actividades en su facultad de origen, Ciencias Químicas, donde recibió propuestas y apoyos de parte estudiantes, académicos y personal administrativo. Ahí, recordó sus años como alumna y prometió dar continuidad a los programas de su actual gestión.

Más tarde, en la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso, Cedillo Ramírez expuso su propuesta “Rechazo Cero”, consistente en que en un plazo máximo de cuatro años, a partir del período que se avecina, los alumnos de prepas y bachilleratos de la BUAP, tengan un pase directo al nivel superior.

Asimismo, la rectora propuso la entrega de “microcredenciales” a alumnos que, habiendo concluido sus estudios de nivel medio superior, se vean obligados a ingresar de inmediato al mercado laboral. Estos documentos, explicó Cedillo, les servirán a los jóvenes para que los empleadores puedan constatar las habilidades y conocimientos que poseen.

En esa lógica, Cedillo Ramírez también manifestó que alentará a los jóvenes que ingresen a la institución a optar por la modalidad de bachillerato tecnológico, la cual les da una capacitación especial para empezar a trabajar, una vez que concluyan sus estudios.

Por su parte, Ricardo Paredes Solorio, también candidato a la Rectoría inició sus actividades proselitistas en la Facultad de Administración, de la cual fue director y donde pidió a la comunidad hacer un voto reflexivo.

El abanderado propuso fomentar no sólo la multidisciplinariedad sino la interdisciplinariedad en la investigación, donde los docentes puedan aprender unos de otros para generar nuevo conocimiento.

Finalmente, el politólogo César Cansino planteó, a través de sus redes sociales, una nueva reforma estatutaria para colocar a la máxima casa de estudios Al mismo tenor que las mejores universidades del mundo, mediante una “refundación”.

Las campañas proseguirán este lunes y concluirán la semana entrante.

