Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasEducación

Cedillo logra reelegirse con voto de académicos y administrativos; Cansino tuvo apoyo de estudiantes

Lilia Cedillo obtiene la rectoría BUAP 2025-2029 con 78% de votos sectoriales; la calificación final será el 12 de septiembre
Martín Hernández Alcántara

La Comisión Electoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dio a conocer los resultados de la jornada electoral para definir la rectoría en el periodo 2025-2029. Del total de 223 votos sectoriales emitidos por el Consejo Universitario, Lilia Cedillo Ramírez obtuvo 175, equivalentes al 78 por ciento del total frente a los 48 votos sectoriales logrados por César Ricardo Cansino Ortiz, iguales al 22 por ciento.

En el desglose por sectores, Cedillo ganó en las 44 unidades académicas del sector docente, lo que representó 88 votos sectoriales. También obtuvo la totalidad de los 44 votos de directores y los tres correspondientes al sector no académico. En contraste, dentro del sector estudiantil, Cansino superó con 24 unidades académicas, mientras Cedillo alcanzó 20; lo que se tradujo en 48 y 40 votos sectoriales, respectivamente.

La participación total del padrón estudiantil fue de 81 mil 574 alumnos. Cedillo logró 34 mil 617 votos, Cansino 31 mil 127 y Ricardo Paredes 9 mil 492; además se contabilizaron 6 mil 338 votos nulos.

En el sector académico participaron 4 mil 534 docentes: Cedillo recibió 3 mil 715 votos, Cansino 405 y Paredes 116. En el sector administrativo, de 3 mil 385 trabajadores, Cedillo alcanzó 2 mil 774 votos, frente a 331 de Cansino y 98 de Paredes.

En el cómputo general de voto universal, Cedillo sumó 41 mil 150 sufragios, mientras que Cansino reunió 31 mil 863 y Paredes 9 mil 706.

La Comisión Electoral informó que los incidentes registrados serán resueltos el jueves 11 de septiembre y la calificación definitiva del proceso se dará a conocer el viernes 12.

