Lilia Cedillo, Guadalupe Grajales, Ricardo Paredes y Víctor Tamariz serán los 4 candidatos a la Rectoría de la UAP

La Comisión de Auscultación de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) ha dado a conocer que son cuatro los aspirantes a la Rectoría para el periodo 2021-2025 que han sido declarados como candidatos idóneos.

Se trata de la doctora en Ciencias, Lilia Cedillo Ramírez, la doctora en Filosofía, Guadalupe Grajales y Porras, el exdirector de la Facultad de Administración, Ricardo Paredes Solorio y el también doctor e investigador del Instituto de Ciencias (ICUAP), José Rosendo Víctor Tamariz Flores.

Este jueves los candidatos y candidatas se habrán de registrar, mientras que las campañas se verificarán del lunes 6 al viernes 17 de septiembre.

- Anuncio -

La votación tendrá lugar el 20 de septiembre y el nombramiento del nuevo rector o rectora sucederá el miércoles 22 de septiembre.

La toma de posesión del Nuevo titular de la Administración Central sucederá el próximo lunes 4 de octubre.

Cabe destacar que la víspera, los académicos Francisco Vélez Pliego y Lilia Vázquez declinaron competir por la Rectoría, aduciendo que el proceso viola los estatutos internos de la máxima casa de estudios.

El exdirector del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” dio a conocer un posicionamiento ante la opinión pública y la comunidad universitaria:

“1.- He declarado públicamente que en lo personal no participaré en los procedimientos institucionales que tienen, a mi parecer, vicios de origen desde el punto de vista legal; el citatorio que me ha sido dirigido, forma parte de los mencionados procedimientos que he impugnado y señalado como irregulares.

“2.- Por lo anterior no he alentado, promovido o impulsado ningún acto relacionado con mi nominación al cargo de rector dentro del procedimiento que señalo; en este sentido quienes lo hayan realizado lo hicieron al margen de mi voluntad y por tanto sin mi consentimiento; si ello ocurrió se ha hecho posiblemente obedeciendo a intereses distintos a los que represento.

“3.- Aprovecho para informar a ustedes que de conformidad con lo que he expresado he iniciado ante las autoridades competentes las acciones que conforme a derecho estimo pertinentes y estoy en espera de la resolución correspondiente.

“ 4.- Reitero mi negativa a participar en procesos que he cuestionado legal y políticamente dejando en libertad a quienes me han expresado en privado y públicamente sus simpatías para optar por las conductas universitarias que consideren pertinentes, habiendo dado respuesta a quienes mandaron el mencionado escrito y dejando a salvo mis derechos.

5.- Por mi parte reitero mi compromiso de continuar promoviendo y actuando en función de la plataforma programática, los principios universitarios, las acciones académicas, jurídicas y organizativas, que colectivamente hemos construido desde los Foros iniciados el 20 de agosto del 2020 y concluido el 24 de agosto de 2021 que tuvieron como títulos “Los retos de la educación Superior en México en una Época de Cambios” y “Los Retos de la Nueva Agenda Universitaria”, convencido como estoy que las Universidades Públicas y la nuestra en particular ha llegado al límite de su desarrollo dentro del modelo gerencial, patriarcal, clientelar y utilitarista, al que el neoliberalismo las ha conducido.

“6.- Invito a quienes hemos construido esta plataforma programática y sus simpatizantes a continuar en el marco de estas orientaciones, líneas de acción y principios, para que en el marco de la legalidad continuemos construyendo las bases para la transformación universitaria que el país, las regiones del estado y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla necesitan”.