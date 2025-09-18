Jueves, septiembre 18, 2025
NoticiasEducación

Cedillo garantiza libertad de expresión en la BUAP

Martín Hernández Alcántara

Luego de la movilización estudiantil de la semana pasada, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, garantizó el derecho a la libertad de expresión de todos los universitarios e  informó que instruyó a la Abogada General de la institución a conducirse bajo este principio y pidió a la Defensoría de los Derechos Universitarios que vele por las garantías de toda la comunidad. 

La titular de la administración central publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció a la comunidad universitaria su participación en el reciente proceso electoral interno, en el cual resultó reelecta para el periodo 2025–2029 

Cedillo subrayó la importancia de fortalecer los espacios de diálogo con los diferentes sectores universitarios y abrir nuevos canales de comunicación: 

 “Es importantísimo tender lazos de comunicación con toda la comunidad, fortalecer aquellos momentos de diálogo que se han dado con los diferentes sectores, pero también establecer nuevos puentes de comunicación”.  

La rectora hizo especial énfasis en que todas las formas de expresión pacíficas y respetuosas son un derecho de las y los universitarios y que no serán motivo de sanción: 

“Todas las formas de expresión pacíficas y respetuosas son un derecho de las y los universitarios y nunca serán motivo de sanción”.  

En esa lógica, Lilia Cedillo reveló: “He dado instrucciones a la oficina de la Abogada General para que se conduzcan de esta manera y al defensor de los derechos universitarios le he pedido que vele por las garantías de toda la comunidad universitaria”. 

Finalmente, Cedillo convocó a la participación activa de estudiantes, académicos y trabajadores para construir de manera conjunta los cambios estructurales necesarios que fortalezcan a la BUAP en el próximo periodo. 

También puedes ver: Consejo Universitario valida reelección de Lilia Cedillo como rectora de la BUAP

Temas

Más noticias

Internacional

Miles protestan en Londres, Inglaterra, por visita de Donald Trump

La Jornada -
Afp Londres. Miles de personas se manifestaron este miércoles en el centro de Londres contra el presidente estadounidense Donald Trump, que llegó el pasado martes al...
Nacional

Amparo protege a los primeros 4 hijos de Inés Gómez Mont de valoración psicológica

La Jornada -
César Arellano García La exconductora de televisión Inés Gómez Mont obtuvo un amparo, para que sus cuatro hijos de su primer matrimonio no sean entrevistados...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Lilia Cedillo garantiza la libertad de expresión a todos los miembros de la BUAP

Martín Hernández Alcántara -
Luego de la movilización estudiantil de la semana pasada, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, garantizó el...

Investigadores BUAP generan pigmentos naturales para sustituir colorantes sintéticos

Martín Hernández Alcántara -
Los recursos servirán para la instalación de un invernadero y una planta piloto

Asambleas estudiantiles de la BUAP rechazan en reactivación del paro escolar

Martín Hernández Alcántara -
Diversas facultades y asambleas estudiantiles de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se deslindaron públicamente de los recientes llamados a un nuevo paro estudiantil, convocado en redes...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025