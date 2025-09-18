Cedillo garantiza libertad de expresión en la BUAP

Luego de la movilización estudiantil de la semana pasada, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, garantizó el derecho a la libertad de expresión de todos los universitarios e informó que instruyó a la Abogada General de la institución a conducirse bajo este principio y pidió a la Defensoría de los Derechos Universitarios que vele por las garantías de toda la comunidad.

La titular de la administración central publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció a la comunidad universitaria su participación en el reciente proceso electoral interno, en el cual resultó reelecta para el periodo 2025–2029

Cedillo subrayó la importancia de fortalecer los espacios de diálogo con los diferentes sectores universitarios y abrir nuevos canales de comunicación:

“Es importantísimo tender lazos de comunicación con toda la comunidad, fortalecer aquellos momentos de diálogo que se han dado con los diferentes sectores, pero también establecer nuevos puentes de comunicación”.

La rectora hizo especial énfasis en que todas las formas de expresión pacíficas y respetuosas son un derecho de las y los universitarios y que no serán motivo de sanción:

“Todas las formas de expresión pacíficas y respetuosas son un derecho de las y los universitarios y nunca serán motivo de sanción”.

En esa lógica, Lilia Cedillo reveló: “He dado instrucciones a la oficina de la Abogada General para que se conduzcan de esta manera y al defensor de los derechos universitarios le he pedido que vele por las garantías de toda la comunidad universitaria”.

Finalmente, Cedillo convocó a la participación activa de estudiantes, académicos y trabajadores para construir de manera conjunta los cambios estructurales necesarios que fortalezcan a la BUAP en el próximo periodo.

