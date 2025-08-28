Cedillo, Cansino y Paredes serán quienes disputen la rectoría de la BUAP

La actual rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, fue avalada este miércoles por la Comisión de Auscultación para poder contender por su reelección como rectora de la máxima casa de estudios de la entidad.

Otros dos postulados, el politólogo César Cansino García, y el exdirector de la Facultad de Administración, Ricardo Paredes Solorio, también obtuvieron la idoneidad para registrar sus candidaturas.

El calendario aprobado por el Consejo Universitario de la BUAP establece que los universitarios que obtuvieron el visto bueno de la Comisión de Auscultación, podrán registrarse este día ante la Comisión Electoral como candidatos, de manera oficial.

Hasta el cierre de la presente edición la Comisión de Auscultación no había dado a conocer otras postulaciones aprobadas a la rectoría.

