Miércoles, octubre 8, 2025
CEDES emplaza a la BUAP a condenar genocidio y pedir a Sheinbaum romper con Israel

La universidad no puede permanecer en silencio ante los crímenes, señalan

Integrantes del CEDES exigen al Consejo Universitario posicionamiento firme ante genocidio en Gaza
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) llamó al Consejo Universitario a condenar el genocidio perpetrado en Gaza por el gobierno de Israel.  

Además, exigió demandar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel como respuesta frente a las violaciones graves a los derechos humanos en la región. 

En un pronunciamiento fechado el 7 de octubre de 2025, integrantes del CEDES enfatizaron que la institución no puede permanecer en silencio ante el exterminio y la crisis humanitaria. 

Argumentaron que la universidad, por ser promotora de valores humanistas y de paz, tiene el deber de actuar ante hechos como la detención y secuestro de los integrantes de la flotilla humanitaria Global Sumud, entre ellos ocho mexicanos, quienes fueron aprehendidos cuando intentaban entregar insumos esenciales a la población palestina.   

El documento señala que, de acuerdo con el último informe de la Comisión de las Naciones Unidas, “se han asesinado 65 mil 419 palestinos en Gaza, entre ellos más de 20 mil niños y niñas; y se calcula que una tercera parte de la población está en condiciones de hambre y desnutrición.” 

El acto, denominado genocida por instancias internacionales, ha sido repudiado por organizaciones y sectores académicos dentro y fuera del país. 

Miembros del CEDES solicitaron al Consejo Universitario expresar públicamente su condena al genocidio ejecutado por el gobierno israelí y a su vez, instar a la presidenta Sheinbaum a romper vínculos diplomáticos con ese Estado. 

La exigencia se completa con un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores a demandar, vía Organización de las Naciones Unidas, la liberación inmediata y el respeto de los derechos humanos de los tripulantes de la flotilla de los cuales la repatriación de los mexicanos ya ha comenzado tras presiones internacionales. 

“La comunidad universitaria tiene como fundamento el humanismo y el respeto a la paz no puede callar ante el genocidio. ¡Por el respeto a la vida y la dignidad de todos los pueblos! ¡Por la vida y el respeto del pueblo palestino”, se manifestó en el documento. 

La solicitud de los y las integrantes de CEDES adquiere mayor relevancia porque se inscribe en la creciente presión internacional contra el bloqueo y la violencia en Gaza.  

Académicos, estudiantes y jubilados firmaron el pronunciamiento, avalando la legitimidad de la demanda y el compromiso del sector universitario con la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.  

La exigencia de ruptura diplomática se fundamenta en la gravedad de los hechos y apela a la responsabilidad moral y política de la dirigencia nacional y universitaria para que la solidaridad mexicana no se limite a declaraciones, sino se materialice en acciones concretas y públicas. 

