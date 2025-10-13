Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasCultura

Por lluvias, menores de Cuetzalan se ausentaron de encuentro regional Cecamba

Niños y niñas del Cecamba durante un ensayo previo al encuentro regional, programa que cumple 25 años de labor musical ininterrumpida.
Niños y niñas del Cecamba durante un ensayo previo al encuentro regional, programa que cumple 25 años de labor musical ininterrumpida.
Paula Carrizosa

Niños y niñas intérpretes de Cuetzalan del Progreso no pudieron acudir al sexto Encuentro regional de los Centros de Capacitación de Música de Banda (Cecamba) celebrado este fin de semana en Puebla por una fuerte razón: las intensas lluvias suscitadas en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, que si bien en su caso particular y el de su comunidad no causaron graves daños, sí lo fue para otras poblaciones vecinas.

Convocados al lado de los Cecamba provenientes de la región Nororiental y la Mixteca, particularmente de Ciudad Serdán, Huitziltepec y Puebla capital, los menores integrantes del Cecamba Tosepan de Cuetzalan optaron –en una decisión consensuada y familiar- por no viajar a la ciudad de Puebla y permanecer en su localidad “sanos y salvos”, como señaló la actual responsable del programa a nivel estatal, Marcela Sánchez Romero.

“Previniendo un poco las cuestiones climáticas se convocó a los municipios para participar. No contábamos con esta situación extraordinaria; sin embargo, los mayores dijeron que sí acudían por lo que hay una sección más reducida para poder participar”, dijo la funcionaria estatal en referencia a que un puñado de integrantes del Cecamba Tosepan que sí optaron por viajar al encuentro regional.

“Ellos –los más grades del Cecamba- están hospedados aquí –en Puebla-, llegaron muy bien, los pequeños están sin riesgo y tuvieron que permanecer en Cuetzalan, pero los otros están aquí para dar el concierto”, señaló Sánchez Romero.

En ese sentido, la directora artística del Cecamba Liliana Mejía señaló que la ausencia de los integrantes del Cecamba Tosepan de Cuetzalan –en más del 85 por ciento-, significaba   su salvaguarda ante el contexto de riesgo derivado de las intensas lluvias registradas días atrás en esta región del estado.

“La Tosepan sacó una convocatoria para recolectar víveres, y nosotros como Cecamba nos vamos a unir. Así es que toda esta semana, hasta el día jueves 16 de octubre vamos a estar recibiendo víveres”, confió Mejía, al informar que el centro de recolección serán los Talleres de iniciación artística de Casa de Cultura, cuya entrada se ubica sobre la calle 7 Oriente número 2, en el Centro Histórico de Puebla, de 15 a 18 horas. 

De paso, en el marco del 25 aniversario del programa del Cecamba, que destaca porque no ha cambiado ni de nombre ni de logotipo ni de esencia, siendo un caso único de pervivencia y persistencia musical que debe ser tomada en cuenta, fueron reconocidos los Cecamba de Huitziltepec y el propio Tosepan de Cuetzalan, el primero por cumplir 15 años y el otro por sumar una década de labor musical representada en su maestros fundadores y en sus alumnos.

Mientras que, como parte del sexto Encuentro regional de los Cecamba celebrado en Casa de Cultura, los menores intérpretes ofrecieron un repertorio compuesto por obras como Overture 1812, Clarinete Boogie, A Tchaikowvski portrain, Amparito Roca y Danzón Almendra, por mencionar algunas.

Dirigidos por Franco André Pumarino Vázquez, Eduardo Morales Domínguez y Lucino Jiménez Apolinar, este último un maestro fundador del programa reconocido durante el concierto al lado de Magali Cruz y Celso Jiménez Apolinar, las niñas, niños y jóvenes compartieron sus conocimientos y experiencias como alumnos y de paso mostraron su talento y virtuosidad ante el público.

Temas

Más noticias

Internacional

Nobel de Economía reconoce trabajos sobre el impacto de la tecnología y la innovación

La Jornada -
Estocolmo, Suecia.- El estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt se alzaron este lunes con el Nobel de Economía...
Nacional

Caída en remesas provocada por Donald Trump afecta a 23 estados

La Jornada -
La política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, marcada por una serie de redadas contra migrantes y amenazas de impuestos al dinero que envían...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:37

Sheinbaum encara a edil de Huauchinango: “Le creo más al pueblo”, ante reclamos por falta de apoyo

Yadira Llaven Anzures -
La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Sierra Norte de Puebla se tornó tensa en Huauchinango, donde encaró al alcalde Rogelio López Angulo por los reclamos...
00:03:08

Anuncia Sheinbaum Programa Especial de Vivienda para damnificados en Huauchinango; “a nadie se va a dejar desamparado”

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este domingo un Programa Especial para la construcción de nuevas viviendas destinadas a las familias damnificadas por las intensas lluvias en...

Encabeza Zoé Robledo trabajos de rehabilitación y limpieza del Hospital del IMSS de La Ceiba

Yadira Llaven Anzures -
El Hospital del IMSS de La Ceiba, ubicado en Villa Ávila Camacho, Francisco Z. Mena, una de las unidades médicas más afectadas por las recientes lluvias en...

Más noticias

00:01:31

INAOE alinea 3 actos de divulgación astronómica para el fin de semana en Puebla

Paula Carrizosa -
Como la alineación de los planetas, en Puebla se alinearán tres actos de divulgación astronómica: las 100 horas de Astronomía, la Semana Mundial del...

Hallazgo de pez fósil en Molcaxac pone a Puebla como centro de origen mundial

Paula Carrizosa -
El registro fósil de un pez hallado en una comunidad mixteca de Puebla abrió un amplio panorama: el ser una nueva especie y hasta...
00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025