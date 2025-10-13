Por lluvias, menores de Cuetzalan se ausentaron de encuentro regional Cecamba

Niños y niñas intérpretes de Cuetzalan del Progreso no pudieron acudir al sexto Encuentro regional de los Centros de Capacitación de Música de Banda (Cecamba) celebrado este fin de semana en Puebla por una fuerte razón: las intensas lluvias suscitadas en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, que si bien en su caso particular y el de su comunidad no causaron graves daños, sí lo fue para otras poblaciones vecinas.

Convocados al lado de los Cecamba provenientes de la región Nororiental y la Mixteca, particularmente de Ciudad Serdán, Huitziltepec y Puebla capital, los menores integrantes del Cecamba Tosepan de Cuetzalan optaron –en una decisión consensuada y familiar- por no viajar a la ciudad de Puebla y permanecer en su localidad “sanos y salvos”, como señaló la actual responsable del programa a nivel estatal, Marcela Sánchez Romero.

“Previniendo un poco las cuestiones climáticas se convocó a los municipios para participar. No contábamos con esta situación extraordinaria; sin embargo, los mayores dijeron que sí acudían por lo que hay una sección más reducida para poder participar”, dijo la funcionaria estatal en referencia a que un puñado de integrantes del Cecamba Tosepan que sí optaron por viajar al encuentro regional.

“Ellos –los más grades del Cecamba- están hospedados aquí –en Puebla-, llegaron muy bien, los pequeños están sin riesgo y tuvieron que permanecer en Cuetzalan, pero los otros están aquí para dar el concierto”, señaló Sánchez Romero.

En ese sentido, la directora artística del Cecamba Liliana Mejía señaló que la ausencia de los integrantes del Cecamba Tosepan de Cuetzalan –en más del 85 por ciento-, significaba su salvaguarda ante el contexto de riesgo derivado de las intensas lluvias registradas días atrás en esta región del estado.

“La Tosepan sacó una convocatoria para recolectar víveres, y nosotros como Cecamba nos vamos a unir. Así es que toda esta semana, hasta el día jueves 16 de octubre vamos a estar recibiendo víveres”, confió Mejía, al informar que el centro de recolección serán los Talleres de iniciación artística de Casa de Cultura, cuya entrada se ubica sobre la calle 7 Oriente número 2, en el Centro Histórico de Puebla, de 15 a 18 horas.

De paso, en el marco del 25 aniversario del programa del Cecamba, que destaca porque no ha cambiado ni de nombre ni de logotipo ni de esencia, siendo un caso único de pervivencia y persistencia musical que debe ser tomada en cuenta, fueron reconocidos los Cecamba de Huitziltepec y el propio Tosepan de Cuetzalan, el primero por cumplir 15 años y el otro por sumar una década de labor musical representada en su maestros fundadores y en sus alumnos.

Mientras que, como parte del sexto Encuentro regional de los Cecamba celebrado en Casa de Cultura, los menores intérpretes ofrecieron un repertorio compuesto por obras como Overture 1812, Clarinete Boogie, A Tchaikowvski portrain, Amparito Roca y Danzón Almendra, por mencionar algunas.

Dirigidos por Franco André Pumarino Vázquez, Eduardo Morales Domínguez y Lucino Jiménez Apolinar, este último un maestro fundador del programa reconocido durante el concierto al lado de Magali Cruz y Celso Jiménez Apolinar, las niñas, niños y jóvenes compartieron sus conocimientos y experiencias como alumnos y de paso mostraron su talento y virtuosidad ante el público.