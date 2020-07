La CDH se niega desde hace seis meses a revisar el caso Chalchihuapan

El responsable de la defensa legal del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado durante una represión policial hace seis años, Julio Santos Lozano informó que hace seis meses presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos un proyecto de reapertura de la investigación del caso Chalchihuapan, sin embargo, aclaró que es el momento que no hay respuesta del ombudsperson José Félix Cerezo, quien alega que el retraso en la revisión del expediente se debe a causa de la pandemia por Covid-19.

Esto luego que el organismo a nivel nacional dio carpetazo y dictaminó que se cumplieron las 11 recomendaciones por parte de las autoridades poblanas.

Este 9 de julio se cumplirán seis años de los hechos violentos ocurridos en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, en el que un enfrentamiento entre habitantes y policías granaderos dejó un saldo de un menor asesinado, el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, siete mutilados y un centenar de lesionados.

En entrevista, el litigante Julio Santos afirmó que siguen sin cumplirse lo relativo a la determinación definitiva de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, y la sanción por el asesinato del menor José Luis Tehuatlie.

Esto en respuesta a las declaraciones emitidas el día miércoles por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien afirmó que el caso Chalchihuapan no avanza porque hay desinterés de los agraviados.

Al respecto, Santos Lozano respondió que sí hay un seguimiento del caso pero el tema de la pandemia mantiene detenida desde hace tres meses las diligencias.

“Nosotros presentamos una propuesta de reapertura del caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y lleva atorado ahí seis meses, no nos han dado respuesta”, afirmó.

Incluso, recordó que hasta existe registro en los medios de comunicación porque el titular de la CDH, José Félix Cerezo, se tomó la foto de Elia Tamayo, a pesar que en un inicio se negó a recibirla personalmente.

-A seis años de los hechos violentos ¿en qué proceso se encuentra el caso Chalchihuapan? –se le inquirió.

-El proceso está suspendido porque no hay una investigación de los actores intelectuales del operativo, los altos mandos que estuvieron al frente como el ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas y del ex fiscal general Víctor Carrancá.

“No se ha dado cumplimiento sobre la implicación de los servidores públicos, no tenemos respuesta de las autoridades”, afirmó.

Además, señaló que en la privación de la vida del menor José Luis de se ha hecho la correcta reparación integral del daño como tal.

Aclaró que sí hubo una indemnización económica a Elia Tamayo por el asesinato, el cual fue aceptado bajo presiones; sin embargo, refirió que está pendiente la reparación del daño simbólico y la atención a las víctimas por el daño colateral, como la atención a los familiares por la pérdida de la vida del menor.