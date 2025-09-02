Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

CCE, Coparmex y Canaco demandan esclarecer asesinato del dueño de Joyerías London

“La seguridad es prerrequisito para el desarrollo económico”: Consejo Coordinador

Fachada de joyerías London, punto focal de la exigencia empresarial por justicia y seguridad.
Fachada de joyerías London, punto focal de la exigencia empresarial por justicia y seguridad.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La exigencia de justicia se convirtió en el eje central del pronunciamiento de los organismos empresariales tras el asesinato de Efrén Ramírez Maldonado, dueño de Joyerías London, ocurrido durante un asalto en su domicilio en La Calera. El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) responsabilizaron, a través de comunicados, a las autoridades por el esclarecimiento inmediato del crimen, la captura de los involucrados y el urgente fortalecimiento de la seguridad para resguardar la actividad productiva de la entidad.

El CCE sostuvo que “la seguridad es prerrequisito para el desarrollo económico y social” y remarcó que sin garantías para la integridad de empresarios y trabajadores no puede haber progreso.

“Urgimos a fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad para garantizar la tranquilidad de las familias y la certeza de los sectores productivos”.

Por su parte, la Coparmex enfatizó en su “profunda indignación y preocupación”, exigiendo que el homicidio no quede impune y que los familiares de Ramírez Maldonado tengan acceso a la justicia plena.

“En reiteradas ocasiones hemos señalado la necesidad de fortalecer la seguridad en Puebla. Exigimos que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen mediante una estrategia efectiva que reduzca la incidencia delictiva y permita a la ciudadanía vivir en paz”.

A este llamado se sumó la Canaco, que expresó: “Este hecho no es aislado, es reflejo de la creciente vulnerabilidad en la que vivimos ciudadanos, trabajadores, empresarias y empresarios”.

Subrayó la urgencia de acciones coordinadas entre gobierno y sector privado, insistiendo en que la seguridad debe garantizarse como condición indispensable para la vida, la inversión, el empleo y el bienestar de la sociedad.

Hizo un llamado “enérgico y respetuoso” a las autoridades de los distintos niveles para que el caso se esclarezca y no quede impune, exigiendo medidas concretas y eficaces que permitan la tranquilidad de las familias poblanas.

El asesinato ocurrió en la madrugada ayer, cuando hombres armados irrumpieron en el domicilio de Ramírez Maldonado, en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la capital. Le dispararon en cinco ocasiones y, aunque fue trasladado aún con vida al Hospital Betania, falleció debido a la hemorragia generada por los impactos. Los agresores escaparon, mientras los vecinos alertaban sin éxito a las fuerzas de seguridad.

Con este asesinato, los empresarios de Puebla insisten en que no se pueden postergar las acciones profundas para preservar la vida, el patrimonio y el derecho a trabajar en paz en el estado.

La memoria de Efrén Ramírez Maldonado, señalan los organismos, debe transformarse en un llamado urgente a construir un entorno seguro, justo y digno para todos.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel se adentra con tanques en la ciudad de Gaza y más familias huyen

La Jornada -
Reuters El Cairo. Israel se adentró con tanques en la ciudad de Gaza y detonó vehículos cargados de explosivos en un suburbio, mientras los ataques...
Nacional

Con la misión de sanear al PJ de corrupción y nepotismo reciben ministros bastón de mando indígena

La Jornada -
Iván Evair Saldaña, Gustavo Castillo y César Arellano Ciudad de México. En punto de las 16 horas, el Zócalo capitalino se convirtió este lunes en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Comando asesina a Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, en asalto a su domicilio en La Calera

Isaí Pérez Guarneros -
Efrén Ramírez Maldonado, fundador y propietario de Joyerías London, murió la tarde de este lunes en el Hospital Betania de la capital poblana tras...

CCE y Coparmex demandan esclarecer asesinato del dueño de joyerías London

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La exigencia de justicia se convirtió en el eje central del pronunciamiento del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE) y la Confederación Patronal de...

Comando asesina a Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, en asalto a su domicilio en La Calera

Isaí Pérez Guarneros -
Efrén Ramírez Maldonado, dueño de Joyerías London, murió la madrugada de este lunes en el Hospital Betania de la capital poblana, tras ser atacado...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025