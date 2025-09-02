CCE, Coparmex y Canaco demandan esclarecer asesinato del dueño de Joyerías London

La exigencia de justicia se convirtió en el eje central del pronunciamiento de los organismos empresariales tras el asesinato de Efrén Ramírez Maldonado, dueño de Joyerías London, ocurrido durante un asalto en su domicilio en La Calera. El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) responsabilizaron, a través de comunicados, a las autoridades por el esclarecimiento inmediato del crimen, la captura de los involucrados y el urgente fortalecimiento de la seguridad para resguardar la actividad productiva de la entidad.

El CCE sostuvo que “la seguridad es prerrequisito para el desarrollo económico y social” y remarcó que sin garantías para la integridad de empresarios y trabajadores no puede haber progreso.

“Urgimos a fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad para garantizar la tranquilidad de las familias y la certeza de los sectores productivos”.

Por su parte, la Coparmex enfatizó en su “profunda indignación y preocupación”, exigiendo que el homicidio no quede impune y que los familiares de Ramírez Maldonado tengan acceso a la justicia plena.

“En reiteradas ocasiones hemos señalado la necesidad de fortalecer la seguridad en Puebla. Exigimos que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen mediante una estrategia efectiva que reduzca la incidencia delictiva y permita a la ciudadanía vivir en paz”.

A este llamado se sumó la Canaco, que expresó: “Este hecho no es aislado, es reflejo de la creciente vulnerabilidad en la que vivimos ciudadanos, trabajadores, empresarias y empresarios”.

Subrayó la urgencia de acciones coordinadas entre gobierno y sector privado, insistiendo en que la seguridad debe garantizarse como condición indispensable para la vida, la inversión, el empleo y el bienestar de la sociedad.

Hizo un llamado “enérgico y respetuoso” a las autoridades de los distintos niveles para que el caso se esclarezca y no quede impune, exigiendo medidas concretas y eficaces que permitan la tranquilidad de las familias poblanas.

El asesinato ocurrió en la madrugada ayer, cuando hombres armados irrumpieron en el domicilio de Ramírez Maldonado, en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la capital. Le dispararon en cinco ocasiones y, aunque fue trasladado aún con vida al Hospital Betania, falleció debido a la hemorragia generada por los impactos. Los agresores escaparon, mientras los vecinos alertaban sin éxito a las fuerzas de seguridad.

Con este asesinato, los empresarios de Puebla insisten en que no se pueden postergar las acciones profundas para preservar la vida, el patrimonio y el derecho a trabajar en paz en el estado.

La memoria de Efrén Ramírez Maldonado, señalan los organismos, debe transformarse en un llamado urgente a construir un entorno seguro, justo y digno para todos.