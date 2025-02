Cayuqui Estage Noel: el neoyorquino que rescató el Huei Atlixcáyotl en Puebla

En septiembre de 2022 el escritor y fotógrafo Joseph Sorrentino publicó en el portal norteamericano denominado México News Daily un extenso reportaje titulado: “El neoyorquino responsable de ayudar a Puebla a encontrar una tradición perdida”.

En este artículo, reproducido en parte por La Jornada de Oriente, exploró la vida de Cayuqui Estage Noel, el hombre detrás del festival Huei Atlixcáyotl, uno de los eventos de danza tradicional más importantes de Puebla.

El origen del Huei Atlixcáyotl y su fundador

El festival Huei Atlixcáyotl, celebrado cada septiembre en Atlixco, tiene raíces en las comunidades náhuatl prehispánicas de la región. Sin embargo, su existencia en la actualidad se debe al esfuerzo de Cayuqui Estage Noel, un neoyorquino el cual hizo de México su hogar desde 1954.

Estage Noel nació en Buffalo, Nueva York, y su vida es un constante viaje entre Atlixco, Oaxaca, Campeche y otras partes de Puebla. Su formación abarca disciplinas como la danza, música, actuación y antropología, esta última estudiada bajo la tutela de Margaret Mead. Gracias a su aporte cultural, el gobierno municipal de Atlixco lo reconoció como “Tesoro Humano Vivo”.

De Nueva York a Guatemala y México

Inicialmente Estage Noel no tenía planes de quedarse en México, concretamente en Atlixco. Su destino era Guatemala, país que lo fascinaba por sus comunidades indígenas y sus ciudades ocultas en la selva.

Durante su estancia allí, en un intento por vender un bote, su limitado español llevó a los locales a entender que se llamaba Cayuqui. Con el tiempo, adoptó ese nombre de manera oficial al convertirse en ciudadano mexicano.

Fue en Guatemala donde conoció a un joven de Atlixco quien lo invitó a visitar la ciudad. Ese viaje marcaría su destino: se enamoró del lugar y decidió quedarse.

Un viaje a Oaxaca lo llevó a descubrir la Guelaguetza, un festival que reúne danzas tradicionales de distintas regiones del estado. Impactado por la riqueza cultural del evento, Estage Noel decidió crear un festival similar en Puebla.

Con el apoyo de representantes de Atlixco, organizó el primer Atlixcáyotl en 1965. Recorrió las comunidades cercanas convenciendo a los habitantes de participar en el evento. En 1996, el gobierno estatal reconoció el festival como patrimonio cultural de Puebla.

A pesar de la evolución del festival, Estage Noel insiste en mantener su nombre original: Huei Atlixcáyotl, en lugar de las variaciones oficiales como “Huey Atlixcáyotl” o “Hue Hue Atlixcáyotl”.

La vida en Atlixco y su legado cultural

Desde su llegada a Atlixco, Cayuqui Estage Noel adoptó un estilo de vida austero pero satisfactorio. Rentó una casa en una colina sin electricidad ni agua corriente y se sumergió en las costumbres locales.

Durante su estancia, conoció a una anciana que había vivido la Revolución Mexicana y que cocinó para Álvaro Obregón y Pancho Villa. Ella le transmitió conocimientos sobre las tradiciones del viejo Atlixco, elementos incorporados en el festival.

Estage Noel nunca dejó de estudiar las danzas tradicionales. Aunque muchas tienen raíces prehispánicas, señala éstas son influenciadas por la música y danza europeas.

Con casi 70 años viviendo en México, Estage Noel afirma que lo que lo retuvo en el país fue su gente. “Son maravillosos, cálidos, amigables e interesantes. Tienen un gran sentido del humor. Creo que son las personas más felices del mundo. La mejor decisión de mi vida fue dejar Estados Unidos y vivir aquí”, aseguró.

Aunque reconoce que el país ha cambiado con el tiempo, sigue convencido de que en México encontró todo lo que necesitaba.

“No tenemos dinero, pero no lo necesitamos. Cuando llegué, la vida era tranquila, como un vals. La gente trabajaba a su ritmo, disfrutando lo que hacía. No ganaban mucho, pero no hacía falta”, reflexionó.

Gracias a su esfuerzo, resume el texto en el portal norteamericano, el Huei Atlixcáyotl continúa siendo un referente de la cultura poblana. Con entre 17 y 18 grupos de baile, cada uno con hasta 40 integrantes, el festival mantiene viva una tradición que pudo haberse perdido.

El hombre que adoptó el nombre Cayuqui parece haber nacido en la época equivocada, pero encontró su lugar en México, rescatando y preservando las tradiciones de Atlixco para las futuras generaciones.

Sobre el autor

Joseph Sorrentino es escritor, fotógrafo y autor de San Gregorio Atlapulco: Cosmovisiones y Stinky Island Tales: Some Stories from an Italian-American Childhood. Actualmente reside en Chipilo, Puebla, y sus fotografías y artículos pueden encontrarse en www.sorrentinophotography.com.