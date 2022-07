Cayuqui, creador del Atlixcáyotl, pide ayuda a fiestas tradicionales de Atlixco olvidadas tras decir no a homenaje en el Congreso poblano

Atlixco. El creador del Atlixcáyotl, Cayuqui Stage Noel, rechazó la idea lanzada públicamente por la diputada local del 21 Distrito con cabecera en Atlixco, Yolanda Gámez, de recibir un homenaje en el Congreso poblano por sus aportaciones a la cultura de este municipio. “Es mejor enfocar los esfuerzos en ayudar a otras fiestas como el Atlixcatontli y el Huehue Atlixcáyotl olvidadas por las autoridades”, agregó.

Desde Campeche, donde el etnólogo pasa unos días, pidió a la integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no tomar a mal esa negativa. “Las noticias me han llegado de sus intenciones de honorarme con un reconocimiento público, por lo cual me quedo muy complacido. Espero que no me juzgue usted como un mal agradecido, pero ese es un honor que debo rechazar”.

Según el norteamericano en estos momentos existen temas de mayor trascendencia por atender. “Considero que hay otros asuntos de prioridad que requieren de sus valiosas atenciones. A cambio del propuesto reconocimiento, suplico que todos sus esfuerzos, y los gastos que estos implican, sean vertidos a beneficio de las dos ediciones de Atlixcáyotl organizadas por personas altruistas del pueblo mismo”, exhortó.

Cayuqui hizo referencia concretamente al Atlixcayotontli y al Huehue Atlixcáyotl. “El primero realizado durante los dos primeros domingos de septiembre y el segundo el día 20 de diciembre de cada año. Estas celebraciones de nuestra identidad merecen un apoyo mayor del recibido en años anteriores. Y me quedaré sumamente obligado con usted si tuviera la gentileza de poner su interés personal en la resolución de sus muchos problemas de montaje, organización y económicos”, destacó.

Y finalizó el texto enviado a La Jornada de Oriente vía correo electrónico: “Yo mismo y el pueblo de Atlixco tendremos en muy alta estima cualquier auxilio que usted pudiera brindarles. Por todas sus finas consideraciones, quedo profundamente agradecido”.

La idea

Durante la sesión del Parlamento poblano del pasado 23 de junio, la legisladora de Morena Yolanda Gámez presentó un punto de acuerdo solicitando llevar a cabo un reconocimiento a

Raymond Harvy Estage Noel “por toda una vida de empeño dedicada al rescate y preservación de nuestra cultura. Y por hacer del Atlixcáyotl una colorida fiesta que conjuga diversas tradiciones, música, canto y sobre todo danzas regionales de nuestros pueblos”.

Cayuqui, recordó, cuenta que vivió por muchos años con indígenas y que fue testigo de sus difíciles condiciones de vida y de la discriminación de que eran y siguen siendo víctimas. “No obstante, puso de manifiesto lo admirable que es la cultura de esos lugares. El Atlixcáyotl, declarado patrimonio cultural de la entidad, es ya un tesoro cultural para Atlixco, Puebla, nuestro país”.