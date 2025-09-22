Cateos en Tehuacán resultan en decomiso de drogas y una detención

Tehuacán. Un detenido y el decomiso de narcóticos fue el resultado de cinco cateos aplicados en esta ciudad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que se recibieron denuncias anónimas que alertaron sobre presuntos puntos de venta de drogas en el municipio.

En la junta auxiliar Santa Cruz Acapa, los policías ministeriales confiscaron 30 envoltorios de la sustancia conocida como cristal, así como 10 bolsas que contenían hierba seca con características de la marihuana.

Otro de los puntos del operativo fue un domicilio en la colonia Puerta del Sol donde se aseguraron 31 envoltorios de cristal y 11 bolsas de marihuana, todo lo cual se puso a disposición del Ministerio Público.

La junta auxiliar de San Diego Chalma, una de las zonas más conflictivas en asuntos de delincuencia también fue parte del operativo. La FGE decomisó en esa población siete bolsas con hierba seca similar a la marihuana, además de 11 envoltorios de una sustancia granulada de color blanco, cuya naturaleza será determinada por los análisis periciales.

Dentro de las acciones se hizo un cuarto cateo en la colonia Maravillas, sitio donde se hizo el aseguramiento de cinco bolsas de la droga conocida como cristal y 10 bolsas de marihuana. En este lugar se logró la detención de un hombre identificado como José Juan, de 30 años originario del municipio de Ajalpan; se sospecha que este sujeto está vinculado a las actividades de narcomenudeo investigadas.

Finalmente el operativo concluyó en la colonia San Miguel, donde los agentes de la FGE incautaron 25 bolsas de marihuana más 17 bolsas de cristal, lo cual se agregó al resto de los decomisos.

La FGE informó que se continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica del detenido y su presunta responsabilidad en acciones delictivas para poder llevarlo a proceso judicial.