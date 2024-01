Piden catear la casa de un amigo de Guillermo López, el joven que desapareció en Amozoc

La familia del joven Guillermo Raúl López Escobedo, quien este jueves cumple una semana desaparecido, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) lleve a cabo un cateo en la casa de Ulises N., un amigo de la hoy víctima, pues fue este sitio el último lugar en dónde fue visto.

Guillermo, de 27 años de edad, es exalumno de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) especialista en sistemas computacionales, por lo que protegió a su familia con una aplicación para que sus integrantes supieran la ubicación de ellos mismos y así evitar que fueran víctimas de algún delito, la cuál dejó de arrojar información de él cuando visitó a dicho amigo, en la colonia El Arenal de la comunidad de Chachapa, en Amozoc, la noche del pasado 28 de diciembre.

Carla López, hermana del joven acudió este jueves a las instalaciones de la FGE, ubicadas en el bulevar 5 de Mayo y la avenida 31 Oriente, en dónde resaltó que es urgente que se lleve a cabo una revisión en el domicilio de Ulises, pues el pasado jueves, Guillermo acudió en su motocicleta a ese inmueble a venderle una computadora personal y no se supo más de él.

Ulises, dijo la hermana, ha caído en diversas contradicciones sobre lo que habló con Guillermo el pasado jueves, por ejemplo, dijo que ya no pudo comprarle la computadora porque no tenía la cantidad suficiente pero ha indicado cifras distintas.

En entrevista, Carla dio a conocer que hace algunos meses, su hermano prestó por un periodo de un mes y medio su motocicleta a Ulises, quien conoce desde hace más de 10 años, pues él se la pidió para probar su funcionamiento pues se dijo interesado en comprarla, pero, al no ver concretada la venta, Guillermo le retiró el vehículo, hecho que pudo haber provocado coraje en su amigo, según expuso.

Por ello, Carla pidió a Ulises ser honesto y decir la verdad de todos los datos que conozca sobre el paradero de Guillermo pues abundó que el amigo ya declaró ante la FGE en donde, nuevamente, dio datos distintos a los que comentó con su familia.

“Ulises, si me ves, sabes que nosotros te hemos abierto la puerta de nuestra casa, entrabas al cuarto de mi hermano, llevas más de 10 años de conocernos, Ulises, que se te ablande el corazón porque muchas versiones nos has dado, Ulises, por favor (…) si te enojaste porque mi hermano te quitó esa motocicleta y algo hiciste, te pido de la manera más atenta que te toques el corazón y me digas algo del rastro de mi hermano porque no se vale Ulises”, expresó.

Carla recordó que su hermano salió de su domicilio ubicado en Bosques de Manzanilla hacia Amozoc, después no supieron nada más de él, por lo que adelantó que tratará de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir su ayuda en la visita que tendrá este sábado al municipio de Tepeaca.

Interrogado sobre el caso durante una conferencia de prensa que ofreció este jueves, el fiscal Gilberto Higuera Bernal señaló que el caso ya se investiga y que está a cargo de la Fiscalía Antisecuestros, la cual ya tiene avances pero dijo que no es posible abundar en los mismos para no entorpecer la indagatoria.