Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasNacional

Catean inmueble de integrante de ‘Los Rodolfos’ vinculado a homicidio de colaboradores de Brugada

Personal de la Fiscalía General de la CDMX catearon un inmueble en la alcaldía de Xochimilco de un integrante de la banda 'Los Rodolfos'. Foto Cuartoscuro
Personal de la Fiscalía General de la CDMX catearon un inmueble en la alcaldía de Xochimilco de un integrante de la banda 'Los Rodolfos'. Foto Cuartoscuro
La Jornada

Ciudad de México. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizaron un cateo en un inmueble en la alcaldía Xochimilco, relacionado con Jesús R, integrante de “Los Rodolfos“, y a quien se le investiga por su presunta relación con el crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Los detectives de la PDI hallaron diferentes dosis de drogas y aseguraron el inmueble ubicado en Callejón de Quinos número 19, Colonia San Marcos Norte, en dicha demarcación hasta donde las investigaciones arrojaron que operaba dicho sujeto, quien aún no se encuentra detenido.

Además, continúa con las investigaciones para desarticular tanto a Los Rodolfos como a Los Dilan, quienes son liderados por Francisco alias El Paco, quien tiene nexos con El Tatos, presunto jefe de plaza en la Ciudad de México para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el inmueble aseguraron una bolsa negra con mariguana, así como 16 dosis de cristal, las cuales fueron aseguradas por las autoridades ministeriales.

La Jornada dio a conocer que Francisco N alias El Paco“, uno de los 13 detenidos por el doble homicidio de los funcionarios, es integrante de Los Rodolfos y Los Dilan, quienes estrechamente tienen relación por el control del sur-oriente de la Ciudad de México con el CJNG.

Puedes leer: Juez impone prisión preventiva a Nery N, implicada en muerte de dos funcionarios de Brugada

Temas

Más noticias

Nacional

Detienen a 10 por el feminicidio de la niña Dulce en Chalco

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Chalco, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendió a 10 personas relacionadas con el feminicidio de la...
Internacional

“Corrompí a policías, militares y políticos”: se declara ‘El Mayo’ Zambada culpable en corte de NY

La Jornada -
David Brooks y Jim Cason Corresponsales Nueva York y Washington. Ismael El Mayo Zambada García se declaró culpable este lunes de cargos criminales relacionados al...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Desarticulan célula de tráfico de armas del ‘CJNG’; detienen al ‘Cachorro’ y a 13 más

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de...

Detienen a 13 personas implicadas en asesinato de colaboradores de Brugada

La Jornada -
Alejandro Cruz Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que fueron detenidas tres personas que participaron...

Dictan prisión preventiva a tres detenidos por ejecución de dos personas en la Puebla-Orizaba

Isaí Pérez Guarneros -
Un juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a tres presuntos responsables del doble homicidio registrado el pasado 5 de...

Más noticias

Detienen a 10 por el feminicidio de la niña Dulce en Chalco

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Chalco, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendió a 10 personas relacionadas con el feminicidio de la...

“Corrompí a policías, militares y políticos”: se declara ‘El Mayo’ Zambada culpable en corte de NY

La Jornada -
David Brooks y Jim Cason Corresponsales Nueva York y Washington. Ismael El Mayo Zambada García se declaró culpable este lunes de cargos criminales relacionados al...

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025