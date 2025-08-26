Catean inmueble de integrante de ‘Los Rodolfos’ vinculado a homicidio de colaboradores de Brugada

Ciudad de México. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizaron un cateo en un inmueble en la alcaldía Xochimilco, relacionado con Jesús R, integrante de “Los Rodolfos“, y a quien se le investiga por su presunta relación con el crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Los detectives de la PDI hallaron diferentes dosis de drogas y aseguraron el inmueble ubicado en Callejón de Quinos número 19, Colonia San Marcos Norte, en dicha demarcación hasta donde las investigaciones arrojaron que operaba dicho sujeto, quien aún no se encuentra detenido.

Además, continúa con las investigaciones para desarticular tanto a Los Rodolfos como a Los Dilan, quienes son liderados por Francisco alias El Paco, quien tiene nexos con El Tatos, presunto jefe de plaza en la Ciudad de México para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el inmueble aseguraron una bolsa negra con mariguana, así como 16 dosis de cristal, las cuales fueron aseguradas por las autoridades ministeriales.

La Jornada dio a conocer que Francisco N alias “El Paco“, uno de los 13 detenidos por el doble homicidio de los funcionarios, es integrante de Los Rodolfos y Los Dilan, quienes estrechamente tienen relación por el control del sur-oriente de la Ciudad de México con el CJNG.

