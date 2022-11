Catar 2022: un Mundial descafeinado

A pocos días de que empiece a rodar el balón, este extraño Catar 2022 sigue sin calar ni poco ni mucho. En lo local, la noticia bomba de la semana ha sido la renuncia a la Franja de Nicolás Larcamón, huido tras los dólares de Tigres-Cemex. En Europa, los torneos nacionales, inmersos ya en su fase candente, siguen acaparando interés y comentarios, entre estos los de quienes lamentan el brusco corte mundialista; y por su resignada parte, la genéricamente llamada “afición mexicana” se truena los dedos, desprovista hasta del consuelo adormecedor que la publicrónica le proporcionó tantas veces en relación con un hipotético “quinto partido”, sin otro fin de hacer negocio a costa de crear ilusiones vanas.

Mientras tan atípico Mundial llega, el recuento de seleccionables que se lo perderán por lesión se convirtió en lamento generalizado. Algunos seleccionados de aquí y allá, aparentemente tocados, fueron objeto de especulación cuando los DT de sus respectivos clubes dejaron de convocarlos para sus encuentros de liga o copa de esta semana. Y los partidos de “preparación” de las selecciones mundialistas están disolviéndose en peloteos sin importancia, pues ni los sinodales se comportan como tales ni los mundialistas muestran otro interés que cuidar las piernas con vistas a la cita en el emirato y sus lujosos estadios, a los que se les augura, a partir del 19 de diciembre, la inevitable condición de elefantes (o tal vez camellos) blancos. Dicho más bíblicamente, el día después de la final quedarán convertidos en monumentales estatuas de sal.

Sin favoritos. Tampoco está en el horizonte esa tercia de aparentes aplanadoras precedidas por las fanfarrias del candidato al título. Es verdad que se habla con cierta insistencia en Brasil y Argentina, pero más tiene que ver eso con añoranzas del perdido eje mayor latinoamericano, tan oscurecido en el presente siglo por el euro y la gigantesca industrialización del futbol; del lado de Europa se mira a Alemania con el respeto y temor habituales porque la mannschaft, ande bien o ande mal, siempre será un postulante fijo.

La experiencia nos ha acostumbrado a desconfiar de Inglaterra; España, sin perder el estilo, va dejando atrás la época de vacas gordas que la hizo potencia; Holanda hace tiempo que extravió el rumbo y Portugal, dotado de excelentes individualidades, ha sido históricamente incapaz de funcionar como equipo. Habrá que ver si Croacia y Bélgica recuperan algo del brillo que tuvieron hace cuatro años sobre canchas del hoy tan execrado país del zar Putin, mientras se da por cierto que para Uruguay pasó ya la era dorada que vivió durante buena parte de la segunda década de este siglo.

¿Y qué hay del actual campeón del mundo? No mucho. La campaña francesa posterior a Rusia 2018 ha sido tan mediocre que sería un milagro que los galos refrendaran el título, sobre todo con sus puntales Varane, Kanté y Pogba descartados por lesión y Benzemá entre algodones.

Africanos. El clima del desierto pareciera favorecer a los equipos del Continente Negro, además de que, en Europa, sus principales astros refulgen como gemas. Pero tendría que dar el mundo un vuelco cósmico sobre sí mismo para que la combinación de potencia y habilidad que caracteriza el alegre modo de jugar de los africanos se concrete en resultados consistentemente favorables. Hoy, como todos, parecen más inclinados a hacer valer el físico sobre la clase, y la permanente inclinación de sus federaciones por DTs que no hablan el idioma local, combinada con la irregularidad y tendencia al relajamiento característicos de sus pintorescas selecciones, apenas darán para alguna sorpresa, sin consecuencias que apunten a modificar en serio el destino tradicional de la Copa.

Tri-bulaciones. Nos encantaría que México tuviera, al fin, un equipo acorde con las expectativas de nuestra entusiasta afición, tan teledirigida siempre. Pero ha sido tal el cúmulo de torpezas acumuladas por las últimas administraciones de la Femexfut –desde la naturalización de bultos foráneos hasta la eliminación del ascenso-descenso, por citar sólo sus dislates más recientes–, que ya ni la publicrónica es capaz de transmitir el eufórico optimismo de otros años. La numerosa y colorista banda mexicana –compuesta sobre todo por chicanada fiel– ocupará Catar y sus estadios con sus disfraces y alharaca habituales, pero, fuera de eso, el anémico futbol mexicano de nuestros días difícilmente será nota, como no sea para que los buitres se ensañen en sus tropiezos.

Como es usual, se le cargarán las tintas al DT, y sus reales o supuestos desaciertos tácticos y de elección del personal estarán a la orden del día, pero la verdad es que con el Tata y sin el Tata la Selección no da para más. Desde luego, se agradecía más el empeño estajanovista de Juan Carlos Osorio –tan vituperado– que la creciente dejadez de Martino, pero la realidad es que ambos se enfrentaron a la misma carencia de talento nacional que hace intercambiables las alineaciones y convierte la fe en nuestros europeos en broma de mal gusto. Un simple repaso a las estrellas migrantes de selecciones menores, ya se trate de estadounidenses, jamaiquinos, australianos, nigerianos, coreanos, senegaleses o egipcios, muestra a sus figuras los demuestra mejor situadas y cotizadas que cualquiera de nuestros inamovibles seleccionados, la mayoría suplentes en clubes de medio pelo.

¿Pronóstico? ¿Quién lo aventuraría sin temor a errar? Hablemos más bien de buenos deseos, que en mi caso apuntan a las dos selecciones sudamericanas –Argentina y Brasil–, que bajo condiciones climáticas claramente desfavorables a los equipos de Europa enfrentan su acaso última oportunidad de poner su nombre en el pedestal dorado de la Copa. Salvo Messi –desconfío francamente de Neymar–, faltan las leyendas de antaño, pero parecen haber dado ambos con escuadras algo más armadas y consistentes que las que tantas decepciones causaron a sus seguidores en mundiales recientes. Con las cosas tal como están, ambos deben contarse entre los favoritos.

¿Quiénes más? Desde luego Alemania, y tras ella Bélgica, España y Francia. Porque Inglaterra y Portugal tienen la historia claramente en su contra. Están, por otra parte, los que sin capacidad para aspirar al premio mayor podrían llegar lejos, Holanda y los balcánicos (Croacia y Serbia) por ejemplo. Dinamarca dará trabajo pero no tiene con qué llegar lejos. Tampoco los polacos, a los que México tendría que vencer de entrada para poder aspirar ya no al quinto sino cuando menos a un cuarto partido, que en nuestro caso haría las veces de premio de consolación.

Buen puzzle en la Champions. Como evidencia de que hoy por hoy más interesa la ChL que el desabrido Mundial catarí, está el revuelo que causó el sorteo para octavos de final efectuado el lunes anterior. Desde luego, el sitio estelar lo ocupan los duelos PSG-Bayern y Liverpool-Real Madrid, pero también prometen lo suyo Dortmund-Chelsea y Milán-Tottenham, dentro de un marco caracterizado por la paridad entre rivales como Brujas-Benfica, Inter-Porto y Frankfurt-Nápoli. Solamente el ManCity-Leipzig parece claramente inclinado hacia el trabuco de Pep Guardiola.

La ronda de octavos se inicia el 14 de febrero de 2023, y la final está programada para el 10 de junio en el estadio Atatürk de la imponente ciudad de Estambul.

Como quien dice, futbol del bueno para el desempance mundialista.

Adiós al “Pistache” Torres. En su Guadalajara natal, a los 87 años, acaba de fallecer Alfredo “Pistache” Torres, incansable luchador en las canchas y en la vida. Atlista eterno en pasión y en acto, pasó, de vestir la casaca rojinegra allá por los años 50 y primeros 60, a ocupar infinidad de veces el banquillo de su equipo como DT tapón (de 69-70 a 84-85), mientras sucesivas directivas –en la frecuentemente figuró Felipe Zetter, otro de los emblemas de la escuadra del Paradero—encontraba algún extranjero que se prestara a entrarle al toro bajo contratos que no fueran sólo de palabra y a tan bajo costo como el “Pistache”.

Tanto en su época de jugador (1953-54) como en calidad de DT (71-72), Alfredo Torres supo lo que era coronarse con el Atlas, pero las dos veces como campeón de la Segunda División y para sellar el retorno a la Primera de la que los rojinegros habían descendido el año precedente. Menos mal que el Atlas de 2021 por fin pudo darle la alegría de un doble título –aunque fuera de liguilla y cuando y cuando intereses espurios habían hecho desaparecer ya el ascenso-descenso– al hombre pequeño de estatura pero grande de corazón, atlista irredento e irremediable, que fue don Alfredo “El Pistache” Torres.

Pérez vs. Verstappen . El GP de Brasil –primera victoria de George Rusell en F1 y primer triunfo en el año de Mercedes, que hizo 1-2– estalló de paso un conflicto interno en Red Bull, cuyos pilotos terminaron en sexto y séptimo puestos. Sergio Pérez, perjudicado por un juego de llantas inconveniente y un coche de seguridad inoportuno (vueltas 54 a 59/71), perdió con Leclerc (4º) el segundo lugar del campeonato. No hubiera sucedido si Verstappen no rebasa al mexicano hacia el final de la carrera, para lo cual le hubiera bastado con levantar un poco el pie del acelerador y permitir que Pérez terminara sexto.

Dicho por el Checo: “Max me ha decepcionado. Es lamentable que, siendo ya bicampeón, no haya tomado en cuenta lo mucho que lo he apoyado a lo largo de estos dos años”.

¿Usted, qué opina?