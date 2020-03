Castillo Montemayor pide que no se le dé trato preferencial en prisión a Eukid Castañón

El expreso político Francisco Castillo Montemayor pidió al gobierno de Miguel Barbosa Huerta no dé trato preferencial en prisión a Eukid Castañón, el hombre más cercano al exmandatario fallecido Rafael Moreno Valle Rosas, quien fue detenido este miércoles por el delito de extorsión.

A su salida de la Fiscalía, donde interpuso una denuncia penal en contra de exfuncionarios que confabularon para encarcelarlo, pidió que a Eukid Castañón no le den trato preferencial y que lo metan una noche en la celda donde él estuvo confinado con 50 presos.

“Se decía que Eukid Castañón era el brazo ejecutor de todas las tropelías de Moreno Valle, pero a mí no me amenazó ni me extorsionó, no se atrevió”, declaró el ambientalista.

En ese sentido, pidió a las autoridades que así como a él lo consignaron de un día para otro, por un delito que no cometió, se aplique todo el peso de la ley a quienes la violentaron.

“Me gustaría, si es que tienen elementos para hacerlo, que a Eukid lo metieran un día en la celda número cuatro donde yo estuve con 52 presos, donde no cabía nadie, yo entré a empujones”, reclamó Castillo Montemayor.

El exsecretario del Medio Ambiente reveló que en la celda del penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, donde estuvo dos noche se quemaba droga de todo tipo, piedra y mariguana y no pasaba nada.

“Estuve parado toda la noche, yo estuve dos, sentado en un bote; yo quisiera que un sola noche lo dejaran ahí a Eukid para que vea lo que se siente, la impartición de justicia y las arbitrariedades que cometía Rafael Moreno Valle con los ciudadanos”, demandó.

Afortunadamente, Castillo dijo que no perdió la vida en el reclusorio, como ocurrió con otros presos políticos del morenovallismo, pero enfatizó que sí es necesario que Castañón “sienta lo que era el sistema de justicia en el gobierno al que él pertenecía”.

Por otro lado, pidió que ahora que cambió el gobierno del estado no se dé trato preferencial a los exfuncionarios que caigan en prisión.

Asimismo, comentó que ahora que puso la denuncia en contra de nueve exfuncionarios, desde el exfiscal, contralor y hasta la juez que fabricaron su expediente por el delito de peculado, también se les consigne de un día para otro y se les encarcele.

“Queremos que también la autoridad proceda igual, agarren la denuncia, consignen y dicten los autos de formal prisión contra los delincuentes que algunos de ellos siguen en el gobierno, y que contribuyeron para que perdiera un año y tres meses de mi vida”, afirmó.

En otro tema, condenó que las autoridades continúen permitiendo que la empresa Concesiones Integrales SA de CV, que tiene privatizado el servicio de agua, drenaje y saneamiento en Puebla, continúe realizando cortes del suministro del líquido en plena pandemia por el coronavirus. Asimismo, reprochó que el Congreso del estado haya avalado los cortes de agua y drenaje, a pesar de tratarse de una inconstitucionalidad.

“En estos momentos difíciles la gente está pidiendo apoyo y a los diputados se les ocurre legalizar el corte de agua; hay personas que no pueden comprar un gel antibacterial ni jabones, mucho menos pagar el servicio de un hospital privado”, señaló.

Francisco Castillo comentó que la autoridad debe garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que emitió la Federación en materia de sanidad para frenar los contagios en Puebla.

“Realmente estas pandemias le pegan a los más pobres, los ricos pueden monitorear su estado de salud con aparatos y en clínicas privadas, pero los que no tienen nada tienen que hacer fila en el sistema de salud del estado que de por sí es deficiente”, dijo al final.