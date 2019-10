Por daño moral, anuncia Castillo Montemayor que interpondrá una denuncia penal contra el PAN y Fraile

El ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, advirtió que interpondrá una denuncia penal en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y su secretario general en Puebla, Francisco Fraile, por el daño moral, psicológico y material causado a su persona y familia.

Lo anterior, luego de los cuestionamientos que efectuaron regidores y el dirigente panista sobre la inexistencia de presos políticos en Puebla.

“Siguen insultando, vejando y agrediendo sin fundamento porque hay impunidad. El PAN puede decir lo que quiera, pero voy a meter una denuncia penal para que la piensen un poco más y no jueguen con la moral ni la integridad de una familia, por defender la mezquindad de un partido”, anunció.

En entrevista, el ambientalista argumentó que en Puebla durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas hubo decenas de personas que fueron privadas por su libertad, por el simple hecho de denunciar las corruptelas de su gestión.

Asimismo, hizo un llamado a los agraviados por el morenovallista a poner un alto legal a Acción Nacional, partido al que calificó de decrépito y autodestruido por los intereses de sus propios dirigentes.

Castillo Montemayor retó a Fraile a revisar los fallos en el tribunal superior, contenidos en el proceso número 472/2016, donde quedó absuelto por el delito de Peculado en el Juzgado Sexto de lo Penal.

“Mi encarcelamiento fue una medida represiva con la finalidad de dañarme, por denunciar la corrupción y el robo en el gobierno del PAN, incluso la juez debería estar en la cárcel por prestarse a mi detención ilegal”, reclamó.

El activista relató que inventaron una auditoría de su gestión al frente de la Secretaría del Medio Ambiente, durante el periodo de Mario Marín Torres, “donde yo no fui llamado ni notificado, a sabiendas que habíamos entregado las cuentas correctamente”.

Explicó que en el proceso dejaron sin validez el resultado de la auditoría que fue a su favor, y el gobierno del PAN priorizó las acusaciones fabricadas ante la Fiscalía General del Estado.

“La sentencia condenatoria en contra de mi persona dictada fue violatoria de garantías. Me están obligando a poner una demanda para que se me restituya el daño que me causaron moral y material”, advirtió.

Por esta razón, hizo público su interés de presentar públicamente el resolutivo que le entregó el juez sexto donde están señalando que no hay elementos para procesarlo legalmente.

Francisco Castillo informó que durante el año que estuvo en prisión por el delito de peculado, conoció al líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y a sus hijos Xihuel y Atl Rubén quienes estuvieron más tiempo en la cárcel por delitos fabricados.

“Nuestro encarcelamiento fue estrictamente político y, en lo particular, me causó un gran malestar la ligereza de las declaraciones de los panistas y de Francisco Fraile, diciendo que yo tenía cosas que declarar sobre mi encierro”, señaló.

En ese sentido, tachó al partido y a su dirigente de irresponsables, de provocar un daño moral a él y a su familia por hablar con tanta desfachatez, sin tener conocimiento de causa.

Incluso, aseveró que el PAN utiliza estos elementos sin importarle el ser humano, las familias, solo por obtener una “rentabilidad partidista”, pasando por encima de las garantías de los presos políticos del sexenio pasado.

“El PAN utilizó la política para obtener dividendos partidistas, no les interesan las leyes ni los derechos humanos, solo quieren sacar una rentabilidad que beneficie a su posición”, recalcó.

Al final, en un mensaje con dedicatoria a Francisco Fraile le respondió que la resolución que le dio el juez es que fue liberado “porque violaron mi seguridad jurídica, liberaron el auto de formal prisión en mi contra sin haber configurado el cuerpo del delito”.

Por esta razón, afirmó que fue puesto en libertad un año después de demostrar en tribunales federales que estaba en prisión por motivos políticos.

“Todavía el PAN sigue utilizando el tema de los presos políticos, defendiendo a un gobierno que es indefendible por la corrupción, el abandono a la ley y el marco legal”, concluyó, en alusión a la gestión de Moreno Valle.