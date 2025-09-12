Viernes, septiembre 12, 2025
Castañeda le da espaldarazo a Fedrha Suriano para continuar en la dirigencia de MC

Néstor Camarillo desiste de buscar el cargo y “se pone a las órdenes” de la líder de su partido en el estado

Efraín Núñez

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano y excoordinador nacional del partido, ratificó su respaldo a Fedrha Suriano Corrales para continuar al frente de la dirigencia estatal en Puebla. Durante un acto público al que acudió para respaldar la adhesión de trescientas personas que acompañaron a Néstor Camarillo Medina, exsenador priista, Castañeda negó la existencia de un acuerdo que cediera la presidencia estatal a Camarillo a cambio de su incorporación a Movimiento Ciudadano, como trascendió en versiones periodísticas.

En sus declaraciones, Castañeda fue enfático al señalar que no existe motivo alguno —ni político ni electoral— para renovar la dirigencia: “Si la dirigencia encabezada por Fedrha Suriano ha demostrado compromiso, prestigio, responsabilidad y logros electorales, no hay razón para sustituirla”, expresó. Resaltó que, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos, en Movimiento Ciudadano predomina el ánimo de construir consensos por encima de las rivalidades internas.

Durante el mismo acto, Néstor Camarillo Medina desistió públicamente de buscar la dirigencia estatal y manifestó su respaldo a Suriano Corrales, asegurando que no existieron condicionamientos para su ingreso al partido. Reconoció que la suma de exmilitantes priistas, empresarios y ciudadanos a Movimiento Ciudadano no responde a intereses personales ni a la búsqueda de cargos, sino al interés de contribuir políticamente desde nuevas trincheras.

Fedrha Suriano subrayó que en Movimiento Ciudadano “caben todos” y aseguró que no habrá desplazamientos en la estructura estatal, sino integración y apertura para quienes buscan sumar al proyecto en Puebla. “No se trata de venir a sustituir a nadie. Mi respeto para la militancia y simpatizantes que han confiado en Movimiento Ciudadano”, afirmó.

El periodo estatutario de Suriano Corrales al frente de la dirigencia estatal concluirá tras las elecciones de 2027, proceso en el que se renovarán las 217 presidencias municipales, diputaciones locales y cargos judiciales en Puebla.

