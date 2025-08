Caso Vallarta: Poner a cada quien en su lugar

En el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros, nada tiene que decirse de la justicia como valor fundamental y trascendente en la vida social. La triada formada por el ministerio público Federal, las televisoras privadas y, algunos jueces federales, la desecharon de plano. Deben, entonces, cuestionarse las acciones brutales, repugnantes y despiadadas de quienes, diciendo representarla desde el poder público, en afán de conseguir fama, poder y pingües ganancias -¿sólo por eso?- no tuvieron escrúpulo en enviar a la cárcel a personas inocentes acusándolas jurídica y, mediáticamente, al exhibirlas en un montaje televisivo “con las manos en la masa”, de delitos inexistentes; y, obtener sus confesiones de culpabilidad por medio de violencia física y moral torturante. Un libro del escritor Jorge Volpi, Una novela criminal, resume los hechos: <<El 8 de diciembre de 2005, al sur de Ciudad de México, la policía federal detiene a Israel Vallarta y a Florence Cassez y los acusa de secuestro e integración en banda criminal. Al día siguiente, a las 06:47 de la mañana, los canales de televisión Televisa y TV Azteca emiten en directo la entrada de los agentes federales en el rancho Las Chinitas, la liberación de tres rehenes y la detención de Israel y Florence. En los días siguientes, los detenidos sufrirán torturas, se les negarán sus derechos y la lista de acusaciones irá en aumento. Pero cuando los abogados defensores captan la inconsistencia entre los partes de detención, los vídeos de la emisión televisiva y la versión de sus defendidos, comienza una carrera contra el tiempo para sacar a la luz uno de los mayores montajes policiales de la historia de México, cuyo desarrollo hizo que se tambalearan los cimientos del gobierno de Felipe Calderón y culminó con un incidente diplomático entre México y Francia>>.

Un caso en el que, dice Volpi, “autoridades y medios de comunicación se encargaron de que no se llegara a la verdad”. (“Historia de Israel Vallarta, posiblemente más terrible que la de Cassez”). Cuál fue, en realidad, el fondo del asunto marcado por ese desmedido interés de autoridades y medios de comunicación, aún no se sabe. ¿Ganar rating, vitorear a un gobierno, desviar atención? Quizá, todo. En la fecha del suceso, 8 de diciembre de 2005, era presidente de la república Vicente Fox; y, titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Genaro García Luna. Florence Cassez, detenida junto con Israel Vallarta, tuvo un destino procesal penal distinto por tres razones: una, fue condenada en 2007 a 60 años de prisión; dos, su nacionalidad francesa, que hizo intervenir en el asunto al gobierno de su país; y, tres, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en enero de 2013, anuló su condena al encontrar violaciones graves al debido proceso. No fue declarada inocente, pero recuperó su libertad. El hecho dividió opiniones. Para unos, fue símbolo de impunidad; para otros, prueba de un sistema judicial corrompido que otorgaba protección a un descubierto sistema político corrupto. Cassez, ya en libertad, publicó el libro A la sombra de mi vida, donde cuenta su versión de los hechos y denuncia abusos del gobierno de Felipe Calderón y el círculo de poder que marcó su sexenio.

Paradojas de la vida, esas violaciones graves al debido proceso mostradas por la televisación en vivo del supuesto arresto y, declaradas oficialmente existentes por la Corte, no beneficiaron inmediatamente al procesamiento penal de Vallarta; quien se vio obligado a permanecer en la cárcel doce años más sin ser sentenciado hasta que, por fin, una juez de distrito determinó dictarle la sentencia absolutoria que lo dejó en libertad el pasado primero de mes, ¡con base en las violaciones graves declaradas por la Corte! Dijo: <<En este caso se estima que opera la figura jurídica de cosa juzgada refleja y, por ende, esta juzgadora debe tomar en consideración la determinación que emitió la SCJN al resolver el amparo directo en revisión 157/2011, como base para el dictado de este fallo. Lo anterior porque si bien ese juicio de amparo fue promovido por una persona distinta a la que aquí se juzga, lo cierto es que el proceso penal que originó el acto reclamado en tal juicio de garantías fue una separación de autos de este expediente; por tanto, ambos procedimientos tienen un mismo tronco común, derivan de las mismas averiguaciones previas y comparten múltiples pruebas>>.

Ciertas determinaciones de esta sentencia apuntan a la responsabilidad de las televisoras que transmitieron en vivo la detención: <<…el Alto Tribunal del país, determinó que existió una escenificación ajena a la realidad, lo que se tradujo en un efecto corruptor del proceso…la transmisión del supuesto operativo de captura de Israel Vallarta y la ciudadana francesa, así como de la liberación de víctimas de plagio, realizada por medios de comunicación, provocó falta de fiabilidad en el material probatorio por la arbitrariedad de la autoridad, indefectiblemente produciría un efecto corruptor sobre todo el procedimiento, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como a sus resultados, ya que constituyeron una escenificación ajena a la realidad>>. (La Jornada – Jueza que liberó a Israel Vallarta aplicó los mismos criterios de caso Cassez). El corolario de la sentencia exhibe el manejo de la procuración de justicia: <<…con estas pruebas no es posible establecer la culpabilidad del acusado, ya que todas las actuaciones de los elementos de la Policía Federal y los agentes del Ministerio Público carecieron de validez ya que fueron obtenidas bajo tortura, y vicios en las declaraciones de los testigos que se presentaron para soportar jurídicamente el caso contra Israel Vallarta>>.

El asunto está exhibiendo, crudamente, una manera concreta de ejercer el poder público fuera de toda norma política, jurídica y moral; de dar sentido a una concepción ideológica y a un método de gobernar; de uso de los medios privados de comunicación masiva y el periodismo con aviesas finalidades; y, de someter, privando de su sentido ético, a la impartición de justicia para encubrir esos despropósitos. Un arresto televisado en vivo que, años después, revela ser un montaje orquestado por autoridades y medios de comunicación que, a sabiendas del atropello, permitieron que personas inocentes perdieran valiosos años de su vida encerrados injustamente en la prisión, bajo el estigma social de ser considerados, además, delincuentes; mientras los perpetradores de la vejación siguen ostentando públicamente su “respetabilidad”, como un montaje de vida.

Intentando poner a cada quién en su lugar, Israel Vallarta se ha dirigido al periodista Carlos Loret de Mola invitándolo a platicar lo sucedido pues, su espacio noticioso en Televisa escenificó el montaje del arresto: <<Es justo que platiquemos. Me debes una plática. Me debes una explicación>>. Por equidad de responsabilidades debería considerarse que esa explicación la deben, también, dos gobiernos y dos televisoras. Curándose en salud, el aspirante a candidato presidencial opositor que se hace llamar Tío Ritchie, fiel a su estilo, ha dicho: <<Cuidado, los quieren distraer con este montaje y desviarles la atención de lo verdaderamente importante>>. (Salinas Pliego ironiza con libertad de Israel Vallarta; lo llama “reemplazo” de Adán Augusto) Ingenioso, ocurrente y bribón, ve un montaje en la liberación de Vallarta y no, en el que las televisoras filmaron para su encierro.

La explicación que pide Vallarta debe darla, con mayor razón, la actual representación del Poder Judicial Federal pues, las consideraciones tenidas por la juez de distrito que ordenó su liberación se basan en la cosa juzgada refleja. Ésta figura surtió efectos jurídicos en su beneficio, desde que la emitió la Corte en 2013. ¿A qué obedeció que se le hiciera permanecer prisionero por 12 años más? Como sociedad, tardamos mucho en mostrar sensibilidad hacia el sufrimiento humano, pero jamás debemos dejar de hacerlo. Estamos moralmente obligados a recuperar la vieja noción de justicia, que diera el derecho romano atribuida al jurista Ulpiano. Poseía una enorme carga de contenido moral, que convirtió en base de conducta en su vida personal llegando a la paradoja de que, por esa razón, su existencia no fuera sencilla sino, al contrario, muy complicada frente al poder público de su tiempo: sufrió el exilio dispuesto por el emperador Heliogábalo. Dicen que escribía de modo sencillo y claro. A diferencia de lo que modernamente se enseña en la carrera de abogado, que separa moral y derecho; Ulpiano, profesaba su estrecha vinculación. Su legado sobre la justicia consta de tres principios fundamentales para imprimir a lo jurídico un contenido ético, en la tarea de construir un orden social que, a la vez, sea equitativo y virtuoso: uno, vivir honestamente; dos, no dañar a otro; y, tres, dar a cada uno lo que le corresponde.