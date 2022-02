Caso del cadáver del bebé introducido en el penal de San Miguel “esta esclarecido” : LMBH

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestó ayer que el caso del cadáver del bebé Tadeo, que fue introducido al Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital estatal, con fines hasta ahora no dados a conocer a la opinión pública, está resuelto.

“Sí, hay avances. Yo espero que sea esta semana o en las siguientes horas, cuando podamos aportar mayor información sobre este tema, la que todavía queda pendiente, todo esta esclarecido”, expresó el mandatario brevemente, en la rueda de medios que ofreció ayer.

Más tarde, en otro tema, ante “Compañera de viaje”, una campaña impulsada por una línea de autobuses foráneos que a cambio de un pago económico extra pretende proveer seguridad a las mujeres durante sus viajes, la Secretaría de Igualdad Sustantiva emitió un comunicado exhortando a ésta compañía a replantear sus estrategias de acción desde una perspectiva de género y que garantice la libre circulación con espacios seguros.

“No se trata de comodidad, sino de derechos, por lo que es indispensable evitar el acoso y todo tipo de violencia contra las mujeres que hacen uso de dicho servicio, para las cuales el gobierno estatal exige seguridad. Un tema de acoso o abuso es contra la ley y en ningún momento se debe encasillar solo a cuestiones de comodidad hacia las personas”, expresó la dependencia.

“Esta Secretaría abre sus puertas a todas aquellas empresas interesadas en trabajar en pro de las mujeres, proporcionándoles el material impreso y digital con información en la materia que pueda llegar a más mujeres y hombres”, agregó.

La prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres no debe tener un costo, las mujeres no deben pagar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia por la protección a su integridad, no se debe de pagar un costo extra por un servicio que debería ser igual para todas y todos.