Un asunto de Estado, el caso Colosio; no se puede dar ‘carpetazo’: AMLO

Al pronunciarse porque se continúen las investigaciones en el caso del asesinato del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en un crimen de Estado no puede dársele vuelta de hoja, en referencia a una reciente resolución de un juez que desestimó la acusación de que hubo un segundo tirador.

De igual forma, en respuesta a la petición del hijo del candidato y alcalde de Monterrey, descartó proceder al indulto de Mario Aburto, único detenido por ese magnicidio, pronunciándose por ampliar la indagatoria.

En su conferencia de prensa reconoció que “él ya no quiere saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar, yo no voy a dar carpetazo a un asunto así”.

Destacó que de acuerdo a las indagatorias de la Fiscalía General de la República, el otro tirador pertenecía al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional y estaba bajo las órdenes de Genaro García Luna.

“No estoy cerrado (a la petición del hijo de Colosio), no tengo ninguna de utilizar una situación lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero es importante que no haya impunidad, si se trata de un crimen que de acuerdo a la fiscalía tiene una relación con una institución del Estado”.

Al ser cuestionado sobre el caso, López Obrador hizo difundir el comunicado de la FGR en el que anuncia que impugnará la decisión del juzgado para que se investigue la hipótesis del segundo tirador porque existen elementos de su vinculación. El mandatario destacó que no es un asunto menor porque en el supuesto de que sólo fuera Aburto el asesino podría tratarse de una decisión personal, pero con un segundo tirador “ya hay una connotación distinta, pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, que va a rescatarlo es nada más que García Luna, que trabajaba en el Cisen. Esto es lo que dice la Fiscalía. No es cualquier cosa”.

En una larga intervención sobre el caso en el que detalló cada uno de los puntos que destaca el comunicado de la FGR dijo que “como se trata de un crimen que dañó mucho al país que no se debe de tolerar, ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad. Si aplica la no repetición esto es gravísimo. No hay que dejarlo pasar, que la gente tenga la información y que la autoridad resuelva, o sea la Fiscalía y el Poder Judicial. Ningún crimen debe quedar impune, mucho menos cuando se trata de un caso en el que estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país Se trata de un dirigente es un candidato a la Presidencia”,